Poseł KO: Na naszym terytorium toczyła się bitwa powietrzna

Zdjęcia uszkodzonego domu w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim obiegły całą Polskę po wtargnięciu rosyjskich dronów nad Polskę. Widać na nich zniszczony dach oraz przebity, zbrojony sufit. Uszkodzenia wydawały się poważne, dlatego wielu internautów szybko zaczęło pytać, co tak naprawdę uderzyło w budynek. Czy były to drony czy też fragment rakiety? Wielu z komentujących podkreślało, że zbudowane z lekkich materiałów drony-wabiki Gerbera nie byłyby w stanie wyrządzić takich szkód.

Zembaczyński: Bitwa powietrzna nad Polską

O sprawie tej w programie Sedno Sprawy Radia PLUS Jacek Prusinowski rozmawiał z posłem Koalicji Obywatelskiej Witoldem Zembaczyńskim. W pewnym momencie polityk przedstawił własną teorię na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony 10 września.

– Rozmawiałem wczoraj z ministrem Siemoniakiem i on powiedział, że wie, ale nie może powiedzieć, co na ten dom spadło. Czy Pan poseł wie, że to jednak kawałek sojuszniczej rakiety spadł na dom a nie jeden z dronów? – powiedział w jednym z pytań dziennikarz.

– Tego typu szczegółowe, co dokładnie spadło... – zaczął mówić Zembaczyński. – To kluczowa sprawa – zauważył Prusinowski, a jego rozmówca nie zgodził się z tą hipotezą.

– Kluczowa jest otwarta komunikacja z podniesioną przyłbicą, że pierwszy raz w historii NATO toczyła się na naszym terytorium właściwie bitwa powietrzna z której neutralizowano środki napadu powietrznego – odparł Zembaczyński. – Technicznie rzecz biorąc, co spadło na ten dach, czy to był wrak zestrzelonego drona, czy to był kawał innego żelastwa, które w tamtym czasie znajdowało się na niebie, nie jest aż tak istotne – wyraził swoją opinię.

Co spadło w Wyrykach? "To była polska rakieta wystrzelona przez F-16"