Dron uderzył w dach domu mieszkalnego. Poseł PiS publikuje zdjęcia

"To cud, że nikt nie ucierpiał" – napisał Stefaniuk na Facebooku. Na zdjęciach zamieszczonych przez posła PiS widać m.in. ogromną dziurę w dachu i zniszczone pomieszczenie.

Dron uszkodził dach domu w Wyrykach. Odwołane zajęcia w szkołach

– Najważniejsze, że nikomu nic nie nie stało – powiedział w TVN24 Bernard Błaszczuk, wójt gminy Wyryki. – To, co mogliśmy zrobić, to odwołaliśmy zajęcia w jednej i w drugiej szkole – dodał.

Jak mówił, zrobił objazd po terenie gminy, ponieważ otrzymał sygnał od mieszkańców, że pomiędzy miejscowościami Kodeniec i Krzywowierzba "zaobserwowano przypadek zestrzelenia drona".

Zapewnił, że poszkodowana rodzina otrzyma niezbędną pomoc i wsparcie od gminy.

Starosta włodawski Mariusz Zańko potwierdził w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki. Zastrzegł, że jeszcze nie wiadomo, czy były to odłamki drona, czy cała maszyna. Podkreślił, że nikt nie ucierpiał.

Wcześniej policjanci znaleźli uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej. Drona odnaleziono także w Mniszkowie w województwie łódzkim.

Apel Sztabu Generalnego do mieszkańców

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – czytamy w komunikacie SG WP.

"Akt agresji". Komunikat Dowództwa Operacyjnego

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w środę rano, że przestrzeń powietrzna Polski została wielokrotnie naruszona przez drony. Doszło do tego w czasie zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę.

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów.

"Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie w domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" – podano.

O zakończeniu operacji na polskim niebie wojsko poinformowało po godzinie 7:30. Z komunikatu wynika, że w działaniach uczestniczyły holenderskie myśliwce F-35.

