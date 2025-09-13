Kosiniak-Kamysz: Proszę moi Rodacy, bądźcie czujni i wrażliwi

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w Krakowie w Centralnych obchodach Święta Wojsk Lądowych.

Dziś jesteśmy z Wojskami Lądowymi w dniu ich święta, wyznaczonego na rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej z 12 września 1683 roku – wspaniałego wydarzenia, jednej z bitew decydujących o losach świata, które pokazało zjednoczenie Europy i świata zachodniego w obronie naszej cywilizacji, w obronie naszych wartości. I właśnie w Krakowie swą drogę zaczynał ten, który był twórcą tego zwycięstwa – król Jan III Sobieski

Minister obrony nawiązał do wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną dronów. – Ostatnie dni to czas próby – również dla sprawności, zdolności operacyjnych i siły Wojska Polskiego, dla sprawności Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i naszej odporności na wojnę hybrydową, która toczy się w Polsce każdego dnia. Toczy się przeciwko bezpieczeństwu polskich rodzin, przeciwko domowi polskiemu, przeciwko pokojowi w naszej części świata. Jeżeli komuś wydaje się, że wojna go nie dotyczy, że ataki w cyberprzestrzeni czy dezinformacja go nie dotyczą, to noc z wtorku na środę – z 9 na 10 września 2025 roku – pokazała, że wszystko, co robi neoimperialna Rosja, atakując Ukrainę, bardzo mocno dotyczy również Polski, wschodniej flanki NATO i całej Europy – wskazał.

Szef MON: Sojusz zdał egzamin

Przypomniał, że rozpoczęła się operacja NATO "Wschodni Strażnik". – Razem z naszymi sojusznikami będziemy bronić bezpieczeństwa Europy. Ich działalność w nocy z 9 na 10 września 2025 roku była imponująca: kompatybilność, operacyjność, doskonałe połączenie zdolności. Dziękuję wszystkim, którzy wówczas uczestniczyli: siłom powietrznym Królestwa Niderlandów, naszym sojusznikom z Włoch i Republiki Federalnej Niemiec, wszystkim tym, którzy zadeklarowali swoje wsparcie – na czele ze Stanami Zjednoczonymi, państwami nordyckimi i bałtyckimi, całą Europą Zachodnią, Francją, Wielką Brytanią. Dziękuję wszystkim, którzy są oddani wspólnej sprawie – wyliczał.

Na koniec Kosiniak-Kamysz zaapelował do Polaków: – Proszę Was, moi Rodacy – bądźcie czujni, bądźcie wrażliwi. Miejcie swoje poglądy, swoje ulubione kierunki patrzenia na politykę, ale nie miejcie złudzeń: niezależnie od naszych światopoglądów i sympatii politycznych, ten sam wróg uderzy w każdego z nas w taki sam sposób, jeśli mu się nie przeciwstawimy. Symbolem zjednoczenia jest dziś przyznany sztandar dla Dowództwa II Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. To symbol odwagi, braterstwa, zawierzenia, ale przede wszystkim – zjednoczenia.

