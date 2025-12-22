"To szaleństwo". Burza po wyroku włoskiego sądu

Włoskie media opisują w poniedziałek historii rodziny z prowincji La Spezia w Ligurii, w której przed trzynastoma laty urodziły się dwie dziewczynki. Jedno z dzieci jest obecnie traktowane jako chłopiec. Nie tylko przez własnych rodziców, ale również przez państwo.

Zmiana płci 13-letniego dziecka. Sąd we Włoszech zdecydował

Z relacji mediów wynika, że jedna z dziewczynek zauważyła u siostry rozwijające się cechy "coraz bardziej męskie". Jak czytamy, nową tożsamość córki zaakceptowali jej rodzice, którzy postanowili zwrócić się w tej sprawie do specjalistów. Kolejnym krokiem było wystąpienie na drogę sądową.

We wniosku do sądu rodzice mieli podkreślić, że specjalistyczna diagnostyka potwierdziła u ich dziecka zaburzenia tożsamości płciowej. Poinformowali również o rozpoczęciu leczenia farmakologicznego. Napisali ponadto, że ich dziecko "osiągnęło pełną świadomość niezgodności między swoim ciałem a przeżywaną tożsamością" oraz, że jest w stanie "w sposób świadomy zakończyć proces przywracania harmonii między ciałem a psychiką".

Do wniosku rodziców przychylił się są w La Spezii, który wyraził zgodę na zmianę wpisu w akcie urodzenia dziewczynki. To najmłodsza osoba we Włoszech, wobec której zapadła decyzja o metrykalnej zmianie płci.

Burza po decyzji sądu. "To szaleństwo"

Decyzja ta wywołała gorącą dyskusję w kraju. Głos zabrała m.in. konserwatywna organizacja Pro Vita & Famiglia.

"Trzynastolatek nie może według prawa zrobić sobie nawet małego tatuażu, ale może przejść tranzycję z terapią hormonalną i zmianą płci w dokumentach. To szaleństwo" – czytamy w oświadczeniu. Organizacja zapowiedziała, że podejmie działania mające na celu zmianę prawa w taki sposób, aby udział osób nieletnich w procesach tranzycji został zabroniony.

