Niebezpieczne odkrycie na Mazowszu. Żandarmeria wydała komunikat

"Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w Józefowie, pow. otwocki, gdzie policja odnalazła przedmiot przypominający poradziecką wyrzutnię pocisków przeciwpancernych typu Fagot. Na miejscu pracuje biegły z Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, pirotechnicy i saperzy" – poinformowała w komunikacie ŻW.

"Przedmiot ten zostanie niezwłocznie przewieziony na poligon, gdzie po dokładnych oględzinach, będzie zutylizowany. Obecnie nie ma żadnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Jednocześnie przypominamy o bezwzględnym zakazie posiadania broni i elementów uzbrojenia przez osoby do tego nieuprawnione" – przekazano.

Przeciwpancerny pocisk kierowany Fagot

Fagot to radziecki system przeciwpancernych pocisków kierowanych. Został opracowany w latach 60. przez Zakłady Mechaniczne Tuła. Był przystosowany do odpalania pocisków z wyrzutni przenośnych oraz montowanych na pojazdach tzw. niszczycielach czołgów. Wszedł do służby w 1970 r.

Przenośny zestaw przeciwpancerny 9K111 z półautomatycznym układem kierowania jest przeznaczony do zwalczania nieruchomych i ruchomych poruszających się w dowolnym kierunku z prędkością do 60 km/h czołgów i innych pojazdów opancerzonych znajdujących się na odległości od 70 do 2000m. Za pomocą zestawu można również skutecznie razić lekkie umocnienia polowe i punkty ogniowe przeciwnika. Pocisk 9M111 Fagot znajdował się także na uzbrojeniu Wojska Polskiego.

