Rosyjskie drony na terenie Warszawy? Jest nowy komunikat

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował w Sejmie, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić.

W piątek na antenie Radia Zet szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że granicę przekroczyło 21 bezzałogowców.

Odnaleziono 17 rosyjskich dronów

Śledztwo w sprawie wszystkich przypadków znalezienia dronów w Polsce prowadzić będzie Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Dotychczas znaleziono fragmenty dronów w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw. Najwięcej – 10 – w województwie lubelskim w miejscowościach: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki Wola (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski) i Przymiarki (pow. biłgorajski).

W województwie mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) oraz na terenie gminy Korytnica (pow. węgrowski), w województwie świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (pow. opatowski) i Smykowie (pow. konecki), w województwie łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

"Działania służb się zakończyły"

Do piątkowego wieczoru stołeczni policjanci poszukiwali szczątków dronów na terenie warszawskiej Pragi-Północ i Pragi-Południe oraz kilku powiatów województwa mazowieckiego (otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego).

"Po kilku godzinach poszukiwań działania służb się zakończyły" – poinformowała rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka w komunikacie przesłanym RMF FM. Jednocześnie służby apelują, by w przypadku znalezienia obiektów od razu powiadomić policję.

Czytaj też:

Rosyjskie drony nad Polską. Sejm przyjął uchwałę, jeden głos przeciw