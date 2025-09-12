Rosyjskie drony nad Polską. Sejm przyjął uchwałę, jeden głos przeciw

Projekt uchwały wniosło w piątek prezydium Sejmu. Czytamy w nim, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec naruszenia suwerenności i integralności terytorialnej naszego kraju i zdecydowanie potępia prowokacyjne i niezgodne z prawem międzynarodowym działania Federacji Rosyjskiej".

W dokumencie zaznaczono również, że Sejm wyraża głębokie uznanie i podziękowania dla Wojska Polskiego oraz składa podziękowania państwom sojuszniczym NATO za wsparcie i solidarność. "Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się do dalszego wzmacniania obronności państwa oraz współpracy międzynarodowej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Będziemy stanowczo reagować na wszelkie podobne incydenty, nie pozostawiając miejsca na jakiekolwiek próby podważania naszego bezpieczeństwa" – wskazano.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z satysfakcją przyjmuje zjednoczenie wszystkich sił politycznych (...) oraz wzywa do kontynuowania stanowczych i wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i wzmacniania zdolności do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w szczególności płynącymi ze strony Federacji Rosyjskiej" – czytamy.

Za uchwałą głosowało 431 posłów. Włodzimierz Skalik z Konfederacji Korony Polskiej był przeciw, a dwóch innych parlamentarzystów tego ugrupowania – Roman Fritz oraz Sławomir Zawiślak wstrzymali się od głosu.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Premier Donald Tusk poinformował, że do Polski wleciało co najmniej 19 dronów. Trzy z nich udało się zestrzelić. Po raz pierwszy drony nadleciały ze strony Białorusi.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał w piątek na antenie Radia Zet, że granicę przekroczyło 21 dronów. Dodał, że niektóre maszyny wlatywały, były kilkanaście sekund w polskiej przestrzeni powietrznej i wracały.

