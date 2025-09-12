Rosyjskie drony w Warszawie? Policja: Nie bagatelizujemy żadnych sygnałów

Informacje dotyczyły powiatów otwockiego, pruszkowskiego, piaseczyńskiego oraz dzielnic Praga-Północ i Praga-Południe.

"Niezwłocznie skierowano policjantów"

"W każdym z tych przypadków reakcja policjantów była natychmiastowa. Ogłoszone zostały alarmy dla wszystkich funkcjonariuszy będących w służbie w danych jednostkach Policji. We wskazane miejsca skierowano niezwłocznie policjantów w celu dokładnego sprawdzenia całego, opisanego terenu. Użyto w tym celu między innymi dronów" – przekazała na portalu X Komenda Stołeczna Policji.

Do działań poszukiwawczych włączono także inne formacje. "W poszukiwania obiektów poza policjantami z poszczególnych jednostek zaangażowani byli także funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji, Oddziału Prewencji Policji, jak również Żandarmeria Wojskowa, żołnierze WOT, Straż Pożarna oraz inne służby"– podano w komunikacie.

Nie potwierdzono żadnego alarmu

Ostatecznie, jak wynika z komunikatu policji, wszystkie alarmy okazały się fałszywe. "We wszystkich zgłoszonych przypadkach informacja o obiektach nie została potwierdzona" – poinformowali funkcjonariusze. Policja podkreśla, że każde zgłoszenie traktuje poważnie. "Jak widać, na przykładzie opisanych powyżej zdarzeń policjanci nie bagatelizują żadnych sygnałów. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie nam wszystkich informacji dotyczących potencjalnych zagrożeń. Każda zostanie przez nas wnikliwie sprawdzona" – zaznaczono.

Przypomnijmy, w nocy z 9 na 10 września kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 17 odnaleziono. Poszukiwania wciąż trwają. Drony bądź ich szczątki zostały znalezione dotychczas na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków. W czwartek wieczorem 17. dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki (powiat biłgorajski) – poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

