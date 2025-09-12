"Nie mamy czasu, działajmy natychmiast!". Morawiecki proponuje "okrągły stół"

W swoim apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki podkreślił, że polski sektor dronowy to tysiące innowacyjnych firm, inżynierów i start-upów, które mogą stać się jednym z motorów rozwoju naszej gospodarki i bezpieczeństwa. Według niego, mamy nawet szansę być europejskim potentatem dronów. "Mamy kompetencje, mamy technologie, mamy ludzi" – wskazał, tłumacząc że tym, czego brakuje to aktywne wsparcie państwa w zakresie pozyskiwania sprzętu, rozwoju linii produkcyjnych i zaplecza badawczo – rozwojowego.

Morawiecki apeluje o okrągły stół dla ochrony polskiego nieba. "Razem obronimy Polskę!"

"Ukraina pokazała, że jest w stanie takie ataki odpierać i robi to skutecznie – również dzięki polskim systemom antydronowym, takim, jak technologia firmy Advanced Protection Systems" – czytamy we wpisie byłego premiera.

W dalszej części swojego wpisu Morawiecki zaproponował "okrągły stół dla ochrony polskiego nieba". Udział w nim powinni wziąć przedstawiciele wszystkich sił politycznych, a także firm technologicznych, środowisk naukowych, wojska, przedsiębiorców i liderów opinii. "Razem obronimy Polskę! Mamy technologię i mamy pieniądze – ale nie mamy czasu, więc działajmy natychmiast!" – podsumował.

Brzoska odpowiada Morawieckiemu

Wpis wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości doczekał się odpowiedzi ze strony Rafała Brzoski.

"Panie Premierze zespół #SprawdzaMy już działa i w ciągu tygodnia przedstawimy propozycje deregulacyjne wzmacniające możliwości rozwoju prywatnego biznesu obronnego w tym zwłaszcza dronowego, w którym polskie firmy są ekstremalnie dobre. Liczymy na wsparcie potencjalnych zmian w Parlamencie" – napisał do Morawieckiego.

