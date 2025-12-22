Wojsko wzywa. Osoby z tych roczników mogą się wkrótce spodziewać listu

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało rozporządzenie, zgodnie z którym początek powołań ma trwać między 2 lutego z 30 kwietnia 2026 roku.

Przed komisję wojskową będą wzywane następujące grupy i roczniki:

mężczyźni urodzeni w 2007 r., którzy stanowią tzw. grupę podstawową,

którzy stanowią tzw. grupę podstawową, mężczyźni urodzeni w latach 2002-2006 , którzy do tej pory nie stawili się na komisję,

, którzy do tej pory nie stawili się na komisję, kobiety urodzone w latach 1999-2007 wykonujące zawody medyczne,

wykonujące zawody medyczne, osoby po 60. roku życia , które mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej,

, które mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej, osoby, którym kończy się czasowy brak zdolności do służby.

Taka osoba nie jest wcielana do armii, a jedynie ocenia się jej stan zdrowia, na podstawie czego wydawana jest odpowiednia kategoria.

Ppor. Dawid Śladek z wojskowego centrum rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim podkreśla, że podobna procedura odbywa się co roku. Chodzi o doprowadzenie do wpisu osoby wezwanej do ewidencji wojskowej, jak również ustalenie jej zdolności do pełnienia służby wojskowej.

– Kończy się to wydaniem zaświadczenia o spełnionym obowiązku i na danej kategorii i to wszystko nie ma tam żadnych ukrytych intencji nie wiąże się to z żadnym natychmiastowym na ćwiczenia wojskowe to nie jest ten proces administracyjny – podkreśla wojskowy w rozmowie z TVP.

MON szykuje podwyżki dla żołnierzy

Od stycznia 2026 roku wzrosną wynagrodzenia żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zmiany są powiązane z rekordowym budżetem obronnym. Według informacji portalu forsal.pl, wydatki na obronność w 2026 roku mają osiągnąć 200,1 mld zł, co odpowiada 4,81 proc. PKB.

Podstawowe uposażenie żołnierzy zawodowych ma wzrosnąć średnio o około 3 proc. Podwyżki obejmą wszystkie stopnie wojskowe. Po zmianach najniższe wynagrodzenia w armii przekroczą 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Szeregowi oraz starsi szeregowi specjaliści będą zarabiać od niespełna 6,5 tys. zł do ponad 7 tys. zł brutto, w zależności od zajmowanego stanowiska.

