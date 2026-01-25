Imigrant zadźgał nożem na lekcji. Lewica: Więcej edukacji emocjonalnej i seksualnej

We Włoszech w zakładach karnych dla nieletnich (odpowiednich polskich tzw. poprawczaków) prawie 50 proc. osadzonych to cudzoziemcy, mimo że stanowią oni 12 proc. mieszkańców Włoch w tej grupie wiekowej. Co więcej, "nowi Włosi" – jak określa się ich niekiedy w tamtejszej nowomowie – czyli około miliona nieletnich obcego pochodzenia, to osoby, które uzyskały włoskie obywatelstwo, wobec czego są w statystykach zaliczani do Włochów.

Raport Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wskazuje też, że w 2023 r. na 315 nieletnich zgłoszonych w związku z przestępstwem przemocy seksualnej 177 stanowili cudzoziemcy, co stanowi 56 proc.

Imigrant zabił nożem w szkole. Wcześniej wypytywał, jaka jest we Włoszech kara za morderstwo

W piątek w szkole zawodowej w La Spezia – portowym mieście na północy Włoch doszło do kolejnego zabójstwa. 18-letni Marokańczyk w trakcie lekcji zadźgał nożem 19-letniego Egipcjanina z włoskim obywatelstwem.

Imigrant już wcześniej chodził po placówce uzbrojony w nóż i groził jednej z uczennic. Według relacji innego ucznia miał pytać, "co dzieje się we Włoszech z kimś, kto zabija". "Podczas spotkania z nauczycielką wszyscy musieli opowiedzieć o jakimś marzeniu. Kiedy nadeszła jego kolej, powiedział: »Chciałbym zobaczyć, jakie to ekscytujące uczucie kogoś zabić«, ale ona [nauczycielka – red.] nic nie zrobiła" – relacjonuje kolejny uczeń, cytowany za lokalnymi mediami przez portal Remix News.

Lewica: Wzmocnić edukację seksualną w szkołach

Centroprawicowe włoskie media alarmują, że zabójca Zouhair Atif może uniknąć kary pod pretekstem rzekomej choroby psychicznej. Takie traktowanie imigrantów zabójców ma miejsce także w innych krajach europejskich.

Tymczasem środowiska lewicowe za przemoc imigrantów wobec Włochów próbują obciążać odpowiedzialnością „rasizm włoskich rodzin”, które ostrzegają swoje dzieci przed Afrykanami uzbrojonymi w noże. Zalecają kursy integracyjne, "edukację emocjonalną" i tłumaczenie przybyszom, że w Italii nie stosuje się przemocy.

Silvia Salis, burmistrz Genui powiedziała, że aby powstrzymać przemoc Włosi powinni bardziej wsłuchać się w dyskomfort dzieci, również poprzez wzmocnienie edukacji seksualnej w szkołach. W reakcji publicysta i komentator polityczny Francesco Borgonovo stwierdził, że "najbardziej edukacyjnym środkiem jest repatriacja cudzoziemca, który nie przestrzega prawa". Na to socjolog migracji Maurizio Ambrosini oznajmił, że odpowiedzią jest integracja chłopców z zagranicy, a nie "szkodliwa reemigracja".

Czytaj też:

Władze stolicy nie żałują pieniędzy na masową migrację. "Wielkie doświadczenie dla rodziny"