Choroba zakaźna w ośrodku dla cudzoziemców. "Zmiany skórne"

Jak przekazały służby wojewody warmińsko-mazurskiego, stan wszystkich osób, u których stwierdzono chorobę, określono jako stabilny. Cudzoziemcy skarżą się jednak na swędzenie całego ciała.

Świerzb w ośrodku dla cudzoziemców. Uruchomiono procedury

– W ośrodku dla cudzoziemców u 34 osób potwierdzono zmiany skórne – świerzb. W ośrodku wdrożone są procedury medyczno-sanitarne na wypadek wystąpienia różnych chorób zakaźnych i niezwłocznie zostały podjęte niezbędne czynności w tym zakresie – przekazała Rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Mirosława Aleksandrowicz, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Przedstawicielka Straży Granicznej poinformowała, że po przeprowadzeniu konsultacji dermatologicznej, wobec zakażonych mieszkańców Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Kętrzynie wdrożono leczenie farmakologiczne. Chore osoby zostały przeniesione do innego budynku.

– Osoby, u których stwierdzono zmiany skórne, jak również pozostali cudzoziemcy przebywający w ośrodku są pod stałą opieką lekarską – przekazała ppłk Mirosława Aleksandrowicz.

Polacy chcą ograniczenia imigracji spoza UE. Nowy sondaż

Większość Polaków opowiada się za ograniczeniem liczby imigrantów spoza Unii Europejskiej, wynika z sondażu United Surveys by IBRiS.

Respondenci zostali zapytani, czy Polska powinna zwiększyć, zmniejszyć czy pozostawić bez zmian liczbę przyjmowanych imigrantów spoza UE.

Za ograniczeniem migracji opowiedziało się łącznie 66,3 proc. badanych. Odpowiedź "zdecydowanie zmniejszyć" wskazało 44,1 proc. ankietowanych, a "raczej zmniejszyć" – 22,2 proc. Utrzymanie obecnych zasad popiera 22 proc. respondentów. Zwiększenie imigracji popiera 5,5 proc. badanych, natomiast 6,2 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

