Przerażenie w Niemczech. Ujawniono raport

Jak podaje Deutsche Welle, w 2025 roku w pociągach i na dworcach w Niemczech odnotowano ponad 980 przestępstw z użyciem noża i około 2200 przestępstw seksualnych.

Dziennik "Bild am Sonntag", powołując się na dane federalnej policji, wskazuje, że zarejestrowano 5660 przestępstw z użyciem przemocy wobec funkcjonariuszy w obszarze kolei. W poprzednim roku liczba ta była nieco niższa i wyniosła około 5500. Jak przekazał rzecznik Deutsche Bahn, do wspomnianych liczb należy doliczyć około 15 tysięcy przypadków agresji słownej, takich jak np. opluwanie.

To miasto znalazło się na pierwszym miejscu niechlubnego rankingu

Liderem niechlubnego zestawienia dziesięciu dworców w Niemczech, na których doszło do aktów agresji, jest Lipsk. W porównaniu do 2024 roku liczba przestępstw z użyciem przemocy na terenie tej stacji kolejowej znacznie wzrosła. Jak podaje niemiecka policja, w 2025 roku na dworcu głównym w Lipsku odnotowano 859 przestępstw z użyciem przemocy.

Co ciekawe, jeszcze w 2024 r. wspomniana stacja nie znalazła się nawet w pierwszej piątce dworców z największą liczbą przestępstw z użyciem przemocy.

Ze statystyk policji federalnej wynika, że podobny trend zauważono również na innych niemieckich dworcach. Odnotowano jednak również spadki.

Śmierć pracownika kolei. Sprawcą imigrant

Na początku lutego br. w Niemczech doszło do brutalnego ataku na konduktora pociągu. Pracownik niemieckiej kolei został zaatakowany w poniedziałkowy wieczór, gdy pociąg odjeżdżał ze stacji Landstuhl niedaleko Kaiserslautern na zachodzie kraju.

Jak ustalili śledczy, 36-letni Serkan C. został zaatakowany podczas kontroli biletów w pociągu regionalnym. Konduktor próbował wyprosić pasażera z wagonu z powodu brak biletu. Pasażer w reakcji na apel uderzył 36-latka w głowę, a ten stracił przytomność i zmarł w środę w szpitalu na skutek krwotoku mózgu.

Napastnik został zatrzymany. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie śledczym. Po śmierci konduktora prokuratora wniosła o zmianę kwalifikacji stawianego zarzutu. Teraz sprawca ataku będzie odpowiadał za zabójstwo, a nie za jego usiłowanie.

Jak podaje Deutsche Welle, aresztowany 26-latek to obywatel Grecji bez zameldowania w Niemczech. Jak przekazał, mieszka w Luksemburgu.

