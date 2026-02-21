Nie żyje żona znanego profesora. "Wyjątkowa, charyzmatyczna"

"Społeczność Liceum Ogólnokształcącego nr X żegna dziś wyjątkową osobę, niezapomnianą i charyzmatyczną Panią Teresę Miodek, wieloletnią nauczycielkę naszej szkoły, bibliotekarkę. Odeszła nasza Koleżanka, Pedagog, Wychowawczyni wielu absolwentów naszej szkoły" – czytamy na stronie internetowej placówki.

"Twórca i kierownik Szkolnego Centrum Informacji i Samokształcenia, pionierskiego centrum multimedialnego, nowoczesnej biblioteki łączącej funkcję wypożyczalni i czytelni książek, multimediów, kawiarenki internetowej i miejsca spotkań humanistów. Autorka koncepcji i animatorka szkolnych łączników bibliotecznych – programu wychowania przez aktywność na rzecz biblioteki szkolnej, przez który przewinęło się wielu uczniów naszej szkoły. Autorka i redaktorka pierwszej monografii liceum z okazji Jubileuszu 50-lecia. Założycielka i wieloletnia przewodnicząca NSZZ 'Solidarność' przy LO nr X, a wcześniej zaangażowana opozycyjna działaczka podziemnych struktur Solidarności" – wskazano.

Szkoła podkreśla, że "aktywność, zaangażowanie i pracowitość Pani Teresy Miodek doceniali nie tylko uczniowie, koledzy i koleżanki, ale również władze oświatowe. Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz zapewniamy o naszej wdzięcznej pamięci.

Prof. Miodek: Wyśpiewaliśmy małżeństwo

Teresa Miodek i jej mąż, Jan, poznali się podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Para pobrała się w 1968 roku.

– Odkąd pamiętam, zawsze śpiewałem dla przyjemności: w kościele, szkole, w domu. Gdy rozpocząłem studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, zaraz przyłączyłem się do tamtejszego chóru. Z koleżanką z roku wyśpiewaliśmy sobie małżeństwo – tak mówił Jan Miodek w rozmowie dla portalu Katowice.naszemiasto.pl.

Pogrzeb Teresy Miodek odbędzie się we wtorek 24 lutego na Cmentarzu Osobowickim. Poprzedzi go msza w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej przy ul. Bałkańskiej