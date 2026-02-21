Kard. Müller: Dość nadużyć i sporów! Jest rozwiązanie dla Bractwa św. Piusa X.

W tekście, które wydawnictwo Biały Kruk otrzymało od kard. Müllera, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary odnosi się do zaognionego sporu między Stolicą Apostolską a Bractwem św. Piusa X. Mimo osobistego ataku, które Bractwo wystosowało wobec Kardynała, niemiecki hierarcha podkreśla, że emocje nie mogę brać góry w tych dyskusjach:

„Ponieważ chodzi tu o najwyższe dobro jedności Kościoła katolickiego, które wszyscy wyznajemy w wierze, osobiste urazy i wrażliwości powinny zejść na dalszy plan”.

Następnie kard. Müller wylicza wiele zasług Bractwa oraz podkreśla jego pracę na rzecz tradycji katolickiej. Dodaje jednak, że naprawa Kościoła zawsze musi wychodzić od wewnątrz i nie może być w jawnym nieposłuszeństwie wobec Ojca Świętego:

„W ciągu dwóch tysięcy lat historii Kościoła herezje – od arianizmu po modernizm – były przezwyciężane wyłącznie przez tych, którzy pozostali w Kościele i nie oddalili się od papieża. Jeśli Bractwo św. Piusa X chce wywrzeć pozytywny wpływ na historię Kościoła, nie może walczyć o „prawdziwą wiarę” z pozycji zewnętrznego dystansu przeciwko Kościołowi zjednoczonemu z papieżem, lecz jedynie w Kościele – z papieżem oraz wszystkimi prawowiernymi biskupami, teologami i wiernymi”, mówi kard. Gerhard Müller.

Równocześnie kard. Müller niezwykle ostro skrytykował tych, którzy odpowiadają za modernistyczne i postępowe bluźnierstwa w Kościele, podkreślając jednak, że nie są one winą Soboru Watykańskiego II, lecz złej woli poszczególnych jednostek: „Rzeczywiste nadużycia liturgiczne – „msze karnawałowe”, ateistyczne tęczowe flagi w kościołach, dowolne zmiany według własnego uznania – nie obciążają ani rytuNovus Ordo, ani tym bardziej samego Soboru, lecz tych, którzy przez ignorancję lub lekkomyślność wobec Boga i Kościoła dopuszczają się bluźnierstw i nadużyć liturgicznych. Nie można też oczekiwać od żadnego autentycznego katolika, aby bezkrytycznie przyjmował każdy dokument wychodzący z Rzymu czy z urzędu biskupiego. Już św. Ireneusz z Lyonu, św. Cyprian z Kartaginy, św. Augustyn, św. Bernard z Clairvaux, św. Katarzyna ze Sieny, kard. Bellarmin, biskup Moguncji Ketteler wobec Piusa IX, a także wielu innych, mieli uzasadnione zastrzeżenia wobec niektórych wypowiedzi i działań władzy kościelnej – jak choćby wobec autorytarnych, masowych pozbawień praw licznych wspólnot zakonnych w ostatnim pontyfikacie, które w sposób arbitralny poddawano zarządowi komisarycznemu”.

Cały tekst na stronie lub kanale YouTube wydawnictwa Biały Kruk:

https://www.youtube.com/watch?v=GVkBoFDDZf8