Daleko od Cambridge

Związany z Uniwersytetem Jagiellońskim prof. Andrzej Nowak udzielił wywiadu redaktorowi Robertowi Mazurkowi w Kanale Zero. Profesor określił w nim magistra historii Uniwersytetu Warszawskiego, Piotra Zychowicza, jako „katastrofalnego szkodnika” oraz „człowieka, który nie ma warsztatu historyka, nie jest żadnym profesorem”, dodając zarazem „nie jest to ważne, tytuł nie gra tutaj zasadniczej roli”. Po co więc wypowiadać nieważne uszczypliwości?

W dalszej części wywiadu można się dowiedzieć, że Piotr Zychowicz uprawia publicystykę historyczną jako rodzaj prowokacji, „które niezwykle podobają się w Berlinie i w Moskwie”. Tym samym „lansuje się brednie, jakie wspiera wywiad Władimira Putina”.