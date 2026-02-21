Chwile grozy w Lubaniu. 5-latka wypadła z czwartego piętra

Do tragedii doszło w sobotę około godziny 14:50 w Olszynie koło Lubania. Jak informuje radio RMF FM, dziecko wypadku z balkonu budynku, z czwartego piętra.

– Służby otrzymały informację, że pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze. Została natychmiast zabrana karetką do szpitala – mówi portalowi tvp.info podkomisarz Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, oficer prasowa KPP w Lubaniu.

W momencie zdarzenia, dzieckiem zajmował się 34-letni ojciec. – Mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Został zatrzymany. Jednak wszelkie czynności procesowe z nim będą mogły zostać przeprowadzone jutro, gdy wytrzeźwieje. Czynności prowadzone pod nadzorem prokuratora mają wyjaśnić, jak doszło do wypadku – dodaje podkom. Bujakiewicz-Rodzeń.

Służby nie ujawniają, w jakim stanie jest pięciolatka. Z kolei RMF FM podaje, że dziecko przeżyło upadek i trafiło do szpitala.