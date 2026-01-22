Wzmożona aktywność dronów nad granicą. Komunikat wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że loty były nieprzerwanie śledzone przez wojskowe systemy radiolokacyjne, a sytuacja pozostawała pod kontrolą.

To nie pierwszy taki sygnał

Wojsko zapewnia, że nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie w komunikacie zaznaczono, że tego typu zdarzenia wpisują się w działania hybrydowe, które – według strony polskiej – są elementem presji i prowokacji prowadzonych przez reżim w Mińsku.

Incydenty związane z aktywnością w rejonie granicy powtarzają się od dłuższego czasu. W przeszłości informowano m.in. o przypadkach naruszeń przestrzeni powietrznej przez obiekty z kierunku białoruskiego, a także o sytuacjach, w których służby wzmacniały monitoring i podnosiły gotowość operacyjną. Choć w wielu przypadkach chodziło o obiekty niewielkich rozmiarów, tego typu zdarzenia są traktowane poważnie – przede wszystkim ze względu na ich potencjalny charakter rozpoznawczy oraz możliwość testowania reakcji polskich systemów obrony i procedur alarmowych.

Testowanie systemu obrony i presja hybrydowa

Dowództwo Operacyjne wskazuje, że celem takich działań może być destabilizacja sytuacji bezpieczeństwa oraz sprawdzanie skuteczności polskiej obrony powietrznej. Eksperci od bezpieczeństwa zwracają uwagę, że podobne incydenty mogą mieć również wymiar psychologiczny i informacyjny – budując napięcie oraz wywołując wrażenie ciągłego zagrożenia w rejonie wschodniej granicy.

Od 2021 roku granica polsko-białoruska pozostaje jednym z najbardziej wrażliwych punktów w regionie. Oprócz presji migracyjnej Polska i inne państwa wschodniej flanki NATO mierzą się również z cyberatakami, kampaniami dezinformacyjnymi oraz incydentami o charakterze prowokacyjnym.

Armia zapewnia, że nieustannie obserwuje sytuację na wschodniej granicy i pozostaje w pełnej gotowości do reagowania na wszelkie zagrożenia. Jak podkreślono, wszystkie loty wykryte w środowy wieczór były kontrolowane, a bezpieczeństwo polskiej przestrzeni powietrznej nie zostało naruszone w sposób, który wymagałby dodatkowych działań.

