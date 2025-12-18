CBA weszło do jednostki wojskowej. Zamówienia armii pod lupą

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu pracownika wojskowej jednostki logistycznej w związku z postępowaniem dotyczącym nieprawidłowości przy realizacji zamówień publicznych dla armii. Sprawę prowadzi warszawska delegatura CBA pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej. Według śledczych mężczyzna miał wielokrotnie domagać się korzyści majątkowych, wykorzystując pełnioną funkcję.

CBA dokonało zatrzymania

Zatrzymanie miało miejsce 16 grudnia 2025 roku we Wrocławiu. W akcji brali udział funkcjonariusze CBA wspólnie z Żandarmerią Wojskową. Przeszukania przeprowadzono zarówno w miejscu pracy, jak i w miejscu zamieszkania podejrzanego. W ich trakcie zabezpieczono dokumentację dotyczącą zamówień publicznych oraz telefony i inne nośniki danych.

Jak wynika z ustaleń, zatrzymany jako pracownik Wojskowego Oddziału Gospodarczego w latach 2022–2023 miał wielokrotnie żądać ustalonej kwoty korzyści majątkowej. Żądania te były kierowane do przedsiębiorcy realizującego zamówienia publiczne na rzecz Sił Zbrojnych RP w jednej z jednostek wojskowych we Wrocławiu.

Zarzuty dla podejrzanego

Po zatrzymaniu i doprowadzeniu do prokuratury mężczyźnie postawiono zarzut domagania się korzyści majątkowej w związku z wykonywaniem funkcji publicznej. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego środków zapobiegawczych, w tym kaucji, dozoru policyjnego oraz zakazu kontaktowania się z wyznaczonymi osobami. Ponadto podejrzany został czasowo odsunięty od pełnienia obowiązków służbowych.

Śledztwo prowadzone jest we współpracy z Żandarmerią Wojskową we Wrocławiu. Jak informują organy ścigania, była to pierwsza realizacja w tej sprawie, a postępowanie ma charakter rozwojowy. Zaplanowano dalsze czynności procesowe, które mogą doprowadzić do kolejnych ustaleń.

