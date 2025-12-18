Alarmujące dane GUS. Gwałtowny wzrost zachorowań na groźne choroby zakaźne

W 2024 r. odnotowano 32,8 tys. przypadków tej choroby, co oznacza ponad 30-krotny wzrost w porównaniu z 2023 r. Wskaźnik zapadalności wzrósł z 2,4 do 87,2 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Krztusiec, borelioza, wirusowe zapalenie wątroby i szkarlatyna

Niepokojące dane dotyczą również innych chorób zakaźnych. W 2024 r. liczba zachorowań na boreliozę wzrosła do 29,9 tys., co oznacza wzrost o 8,3 proc. rok do roku i kolejny rekordowy wynik. O 8,3 proc., do 48,6 tys. przypadków, wzrosła liczba zachorowań na szkarlatynę. Ośmiokrotnie zwiększyła się także liczba przypadków odry – do 272, co jest najwyższym wynikiem od 2019 r.

GUS odnotował również wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby. W przypadku WZW typu C zarejestrowano 3565 przypadków, czyli o blisko 300 więcej niż rok wcześniej. Liczba zachorowań na WZW typu B wzrosła o 403, do 3545, a na WZW typu A – o 112, do 318 przypadków. Znaczne wzrosty dotyczą także chorób zakaźnych układu pokarmowego. W 2024 r. zanotowano 13,9 tys. przypadków zapalenia jelit wywołanego rotawirusami, co oznacza ponad dwukrotny wzrost. O ponad 20 proc., do 25 tys. przypadków, wzrosła liczba biegunek u dzieci do lat dwóch o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej.

Wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia pozostaje również rosnąca liczba ciężkich zakażeń inwazyjnych u dzieci. Liczba przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej wzrosła do 3,5 tys., czyli o 18,5 proc. rok do roku. Z kolei zakażenia bakterią Haemophilus influenzae zwiększyły się o 43 proc., do 379 przypadków. Jednocześnie GUS odnotował spadek zachorowań na choroby objęte obowiązkowymi szczepieniami ochronnymi. Liczba przypadków świnki spadła do 931, różyczki do 193, a tężca do ośmiu. Mniej było także zachorowań na salmonellozę oraz gruźlicę.

Pierwsze sygnały alarmowe już jesienią

W październiku tego roku służby sanitarne alarmowały z kolei o gwałtownym wzroście zachorowań na krztusiec w Małopolsce, a szczególnie w Krakowie. Z danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynikało, że w ciągu roku liczba przypadków wzrosła tam aż o 3800 proc. – z 32 zachorowań w 2023 r. do 1237 do końca 2024 r. Najczęściej miały chorować dzieci i młodzież w wieku 10–14 lat oraz dorośli w przedziale 40–44 lata, co wskazywało na narastający problem nie tylko wśród najmłodszych, ale także w grupach, u których odporność poszczepienna mogła z czasem osłabnąć.

W reakcji na pogarszającą się sytuację epidemiczną władze Krakowa już jesienią zapowiedziały uruchomienie programu darmowych szczepień przeciwko krztuścowi. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 71 tys. zł.

