W szponach mediów

Od kilku miesięcy gazety i stacje telewizyjne wałkują sprawę mordu sprzed 18 lat, gdy w miejscowości Garlasco zamordowana została 26-letnia kobieta. Na 16 lat więzienia został skazany jej narzeczony, ale pojawiły się nowe odciski palców i podsłuchane rozmowy, więc trwa walka o wznowienie procesu.