Sanepid rusza z kontrolą szczepień. Duże kary

1 kwietnia rusza ogólnopolska akcja kontroli szczepień dzieci przeprowadzana przez Sanepid, która ma związek z wyraźnym wzrostem liczby niezaszczepionych dzieci. "Państwo zaostrza kurs i zapowiada surowe kary finansowe dla tych, którzy uchylają się od obowiązku" –pisze serwis goniec.pl.

W marcu Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski ogłosił, że w kwietniu ruszy ogólnopolska kontrola kart szczepień. Ma ona stworzyć podstawy do systemowej wymiany papierowych wersji na zintegrowany system elektroniczny. Ma to sprawić, że inspektoraty sanitarne będą mogły skuteczniej kontrolować przestrzeganie obowiązku szczepień i wnioskować o nałożenie kary na osoby, które się od niego uchylają.

Jakie kary? Minimum 500 zł

Kary finansowe za nieszczepienie dzieci zaczynają się od 500 zł. Nie zostaną one nałożone od razu – najpierw Powiatowy Inspektorat Sanitarny wyśle upomnienie, wzywając do dopełnienia obowiązku. Jeśli najniższy wymiar kary nie przyniesie pożądanego rezultatu, grzywna zostanie zwiększona do nawet kilku tysięcy złotych. Najwyższa możliwa kara to aż 50 tys. zł na jednego rodzica – opisuje serwis.

Celem obowiązku szczepień jest eliminacja zagrożeń dla zdrowia publicznego. UNICEF przekonuje, że szczepionki "każdego roku ratują życie około 2-3 mln ludzi".

Tymczasem w Polsce coraz wyraźniej widać niechęć do szczepienia swoich pociech. Portal Doz.pl, powołując się na raporty stanu zdrowia w Polsce, wylicza, że liczba niezaszczepionych dzieci w 2010 roku wynosiła 3,5 tysiąca, a w 2018 roku już około 40 tysięcy. Badanie statystyczne NIZP PZH-PIB wykazało, że w latach 2019-2023 liczba ta wzrosła niemal dwukrotnie – z 48,6 tys. do 87,3 tys. Tendencja ta ma się utrzymać.

Obowiązek szczepienia

Obowiązek szczepień nakłada ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Szczepienia ochronne w Polsce są realizowane w oparciu o obowiązujący Program Szczepień Ochronnych (tzw. kalendarz szczepień), który co roku jest aktualizowany i ogłaszany przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

Szczepienia obowiązkowe są wykonywane za darmo, zaś szczepienia dodatkowe są płatne. Obecnie do szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) oraz zakażeniom przeciwko Haemophilus influenzae typu B (Hib). W przypadku osób z grup podwyższonego ryzyka także przeciwko: pneumokokom, ospie wietrznej, błonicy, tężcowi i wściekliźnie.

Czytaj też:

Czy Polsce grozi epidemia błonicy? Sanepid rozwiewa wątpliwości