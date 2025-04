Cyba na wolności. Siemoniak zabrał głos

Telewizja Republika podała w poniedziałek, że Ryszard Cyba, który w październiku 2010 r. zastrzelił Marka Rosiaka w biurze poselskim PiS w Łodzi, został zwolniony po 14 latach spędzonych w więzieniu. Portal Onet ustalił, że mężczyzna został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego.

Według opinii dwóch biegłych psychiatrów, osadzony jest niezdolny do wykonywania kary więzienia. Stwierdzono u niego głębokie zaburzenia funkcji poznawczych, całkowitą dezorientację, zniedołężnienie, obecność konfabulacji i brak kontaktu logicznego.

Cyba opuścił więzienie. Wiceminister sprawiedliwości komentuje

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konferencję prasową. Wiceminister Maria Ejchart przekazała, że Ryszard Cyba przebywał w zakładzie karnym w Czarnem na oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych "ze względu na stan zdrowia i postępujące otępienie".

– Dyrektor zakładu karnego w Czarnem wystąpił do właściwego sądu penitencjarnego z wnioskiem o zarządzenie przerwy w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Sąd Okręgowy w Słupsku skierował pana Cybę do szpitala w celu zbadania go przez biegłych psychiatrów i uzyskania ich opinii na temat stanu zdrowia i możliwości dalszego wykonywania kary – tłumaczyła.

Siemoniak: Opinia publiczna powinna być poinformowana o sytuacji

Do sprawy odniósł się na antenie TVN24 minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

– Niewątpliwie ta sprawa powinna być wyjaśniona. Ja tutaj żadnej jakiejś wiedzy nie mam i uważam, że po prostu służba więzienna czy sąd, czy inne organy powinny tę sytuację wyjaśnić. Nie może tak być, nie powinno tak być i tutaj nie ma pełnej wiedzy oczywiście o tym wszystkim, dziś dużo bardzo powiedzieli państwo ministrowie, natomiast trzeba to wyjaśnić – powiedział szef MSWiA.

– Nie mam żadnej wątpliwości, że [Ryszard Cyba] powinien być pod ciągłym nadzorem. Myślę też, że w odpowiedni sposób opinia publiczna wcześniej powinna być poinformowana o tej sytuacji, a nie, tak bym powiedział, po faktach pewnych – dodał.

