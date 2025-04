Wawer: Sejm otworzył kolejną furtkę dla masowej migracji do Polski

W niedzielnym programie "7. Dzień Tygodnia" na antenie Radia ZET prowadzący Andrzej Stankiewicz zapytał polityków o kłótnię Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Giertychem w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem lidera PiS działania koalicji rządzącej miały doprowadzić do śmierci Barbary Skrzypek. W temacie wymiaru sprawiedliwości padły także pytania o zwolnienie z więzienia Ryszarda Cyby, skazanego za morderstwo pracownika biura PiS Marka Rosiaka w 2010 roku.

Ustawa o cudzoziemcach. Kolejna furtka dla masowej migracji

Reprezentujący Konfederację Michał Wawer zwrócił uwagę, że podczas obrad Sejmu w tym tygodniu wydarzyły się rzeczy naprawdę istotne, ale nie należy do nich awantura między Kaczyńskim a Giertychem.

Poseł przypomniał, że większość sejmowa przegłosowała nowelizację ustawy o cudzoziemcach. – Ta ustawa wdraża program unijnej Niebieskiej Karty, który jest kolejną furtką dla masowej migracji do Polski i nikt się tym nie interesuje, bo pełna koncentracja jest na tym, jak Giertych nawrzucał Kaczyńskiemu, a Kaczyński Giertychowi – powiedział parlamentarzysta.

– To, co wydarzyło się w Sejmie, było żenujące i nie powinniśmy ani jako politycy, ani jako politycy, ani jako media się tym zajmować, tylko zająć się ważniejszymi sprawami – dodał.

Wawer: Cyba powinien siedzieć do końca życia

Komentując z kolei sprawę wypuszczenia Cyby, Wawer powiedział, że jest to sprawa ważna i skandaliczna. Jak ocenił, doszło do naruszenia zasady powagi państwa i zaufania społecznego. – Jeżeli morderca zostaje skazany na dożywocie, to społeczeństwo oczekuje, że do końca życia będzie siedział w więzieniu – podkreślił. Jak dodał, dożywocie nie polega na tym, że ktoś odsiaduje wyrok do momentu, aż zachoruje.

– Jeżeli ktoś jest skazany na dożywocie, to jest bardzo prawdopodobne, że prędzej czy później zachoruje i odpowiedzią sądu nie powinno być: jak jest chory, to go wypuszczamy. Zwłaszcza w przypadku człowieka, co do którego są co najmniej podejrzenia poważnych zaburzeń – zwrócił uwagę Michał Wawer.

– Jeśli ktoś zamordował człowieka, dostał wyrok dożywocia, to chory, nie chory, powinien siedzieć w więzieniu do końca życia – powiedział poseł Konfederacji.

Czytaj też:

Polityk Razem: Oczekujemy walki z procederem ściągania nielegalnych imigrantówCzytaj też:

Holland ubolewa nad polityką Tuska w niemieckich mediach