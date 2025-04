Majówka 2025. Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Sprawdź, czy zrobisz zakupy w majówkę

2 maja to dzień handlowy. Co do zasady sklepy powinny być otwarte. Warto jednak pamiętać, że 3 maja przypada w sobotę. Pracodawca jest zatem zobowiązany do "oddania" pracownikom tego dnia wolnego w inny dzień roboczy. Może się zdarzyć, że w firmach i przedsiębiorstwach 2 maja będzie dniem wolnym właśnie z powodu przypadania 3 maja w weekend. Najprawdopodobniej nie będzie to jednak dotyczyć sklepów.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że część placówek handlowych może pracować krócej właśnie ze względu na majówkę. Warto zatem sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu.

1 maja (czwartek) i 3 maja (sobota) to dni ustawowo wolne od pracy. Wtedy sklepy będą zamknięte.

Będą nowe dni wolne od pracy?

Przy okazji świąt czy majówki w internecie trwają dyskusje nad zasadnością wprowadzenia nowych dni wolnych od pracy. Jedną z propozycji jest Wielki Piątek.

W sondażu Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" Polaków zapytano, czy Wielki Piątek powinien być dniem wolnym od pracy. 49 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. 35 proc. badanych nie zgadza się z tym pomysłem. Natomiast 16 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Dni wolne od pracy

W Polsce mamy obecnie 14 ustawowo dni wolnych od pracy. Są to: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkanocy, 1 maja – Święto Pracy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada – Wszystkich Świętych, 11 listopada – Święto Niepodległości oraz Wigilia, pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Pod koniec listopada 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dniach wolnych od pracy, zgodnie z którą od 2025 r. Wigilia Bożego Narodzenia będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych. Nowela przewiduje, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą handlowe.

