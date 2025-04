Lisicki: Cyba na wolności. Rosyjska ruletka Bodnara. Ziemkiewicz: Grają na eskalację

19 października 2010 r. do biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi wtargnął Ryszard Cyba, członek PO w latach 2004-2006. Krzycząc, że chce zabić Jarosława Kaczyńskiego, zastrzelił działacza PiS Marka Rosiaka.

W poniedziałek (31 marca) Telewizja Republika podała, że skazany na dożywocie Ryszard Cyba został zwolniony z więzienia po 14 latach. Jak się okazało, sąd penitencjarny uznał, że Cyba jest niezdolny do odsiadki. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że mężczyzna "cierpi na zaburzenia psychiczne, które nie rokują wyleczenia ani nawet poprawy", co "stanowi przeciwwskazanie do odbywania kary pozbawienia wolności". Cyba trafił do, wyznaczonego przez MOPR w Częstochowie, schroniska dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną. Po tym, jak wszczął tam awanturę i odmawiał przyjmowania leków, został przewieziony do szpitala psychiatrycznego.

Cyba opuścił więzienie. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

– Pojawiła się informacja, że z więzienia wyszedł zabójca działacza PiS, Ryszard Cyba. "Dożywocie" skończyło się po 14 latach. Cyba nie tylko zabił działacza PiS, ale zapowiadał, że zabije Jarosława Kaczyńskiego – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w nowym odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

– Śledztwo pokazało, że nie były to jedynie groźby. Cyba kilka razy próbował zbliżyć się z bronią do Jarosława Kaczyńskiego, który miał wówczas ochronę. Ta ochrona była zresztą opłaca z funduszy partyjnych, co pokazywano jako pisowskie "Bizancjum". Pan Cyba wyszedł z więzienia, natychmiast po wyjściu sprowokował w Częstochowie awanturę, w której wygrażał nożem ludziom, w związku z czym został skierowany do psychiatryka, gdzie teraz się zastanawiają, jak go wypuścić, żeby media tego nie zauważyły – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

Publicysta przypomniał również zapowiedź wiceminister sprawiedliwości Marii Ejchart, że 20 tys. więźniów wyjdzie na wolność w ramach przedterminowych zwolnień. – Trzeba dbać o swój żelazny elektorat. Nie jest przypadkiem, że Platforma Obywatelska zawsze wygrywa wybory w więzieniach – skomentował Ziemkiewicz.

– Sprawa pana Cyby jest wierzchołkiem góry lodowej i przejawem ogólnej tendencji, żeby kogo tylko się da pod głupim pretekstem wypuścić z więzienia – dodał.

