Nowe informacje ws. Cyby. Mężczyzna nie przebywa już w szpitalu psychiatrycznym

Po opuszczeniu szpitala mężczyzna został przyjęty do domu pomocy społecznej. Informację tę potwierdził rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała.

– Sąd otrzymał informację o tym, że pan skazany został przetransportowany na mocy postanowienia sądu rejonowego w Człuchowie, sądu rodzinnego i opiekuńczego, które wykonywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie do innej placówki i tutejszemu sądowi znany jest ten adres miejsca pobytu pana skazanego teraz – powiedział w rozmowie z TVN24.

Rzecznik dodał, że nie zna przyczyn decyzji o przeniesieniu Cyby do DPS-u.

– Nas z punktu widzenia sądu okręgowego interesuje tylko aktualne miejsce jego pobytu po to, żebyśmy mieli wgląd w jego stan i mogli go w każdej chwili skontrolować pod kątem możliwości odwieszenia, czyli podjęcia zawieszonego postępowania wykonawczego – stwierdził.

Cyba wyszedł z więzienia

Telewizja Republika podała w poniedziałek, że Ryszard Cyba został zwolniony po 14 latach spędzonych w więzieniu. Portal Onet ustalił, że mężczyzna został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego.

Według opinii dwóch biegłych psychiatrów, osadzony jest niezdolny do wykonywania kary więzienia. Stwierdzono u niego głębokie zaburzenia funkcji poznawczych, całkowitą dezorientację, zniedołężnienie, obecność konfabulacji i brak kontaktu logicznego.

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konferencję prasową. Wiceminister Maria Ejchart przekazała, że Ryszard Cyba przebywał w zakładzie karnym w Czarnem na oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych "ze względu na stan zdrowia i postępujące otępienie".

– Dyrektor zakładu karnego w Czarnem wystąpił do właściwego sądu penitencjarnego z wnioskiem o zarządzenie przerwy w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Sąd Okręgowy w Słupsku skierował pana Cybę do szpitala w celu zbadania go przez biegłych psychiatrów i uzyskania ich opinii na temat stanu zdrowia i możliwości dalszego wykonywania kary – tłumaczyła.

