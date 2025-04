"Perfidna ustawka". Polityk PiS o debacie w Końskich

W piątkowej debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich (woj. świętokrzyskie) wzięli udział kandydaci na prezydenta: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Debatę prowadzili dziennikarze TVN, TVN oraz Polsatu, a organizował ją sztab Rafała Trzaskowskiego.

Sama debata miała niecodzienny przebieg. Trzaskowski wystosował zaproszenie na nią dopiero na kilka godzin przed samym wydarzeniem, przez co większość kandydatów nie zdążyła dotrzeć na miejsce. Ponadto zrobił to dopiero po tym, jak Szymon Hołownia i Magdalena Biejat zapowiedzieli, że stawią się w Końskich. Już podczas samego wydarzenia też nie brakowało zaskakujących zwrotów akcji. W pewnym momencie Karol Nawrocki wręczył kandydatowi KO flagę LGBT, w odpowiedzi ten zdjął ją na ziemię. Następnie interweniowała Magdalena Biejat, która stwierdziła, że się nie wstydzi tego symbolu i przejęła flagę.

Szefernaker: Będziemy badać, ile to kosztowało

Formę debaty skomentował w poniedziałek na antenie TVN24 poseł PiS i jednocześnie szef sztabu kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker.

Polityk zwrócił uwagę na rolę, jaką w wydarzeniu odegrało otoczenie polityczne prezydenta Warszawy,

– Przede wszystkim to, co było w piątek w Końskich, to była jedna wielka ustawka z góry ustawiona, sztab Trzaskowskiego to zorganizował – powiedział Szefernaker.

– Będziemy badać ile to kosztowało, kto aż to zapłacił, to wszystko zostanie zbadane, ale to była perfidna ustawka od samego początku – dodał.

Cztery pytania Wiplera

Do sprawy finansowania debaty odniósł się w sobotę w mediach społecznościowych również poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

"Jestem po rozmowach z fachowcami z ludźmi z różnych telewizji. Wyprodukowanie sygnału i inne wydatki poniesione przez TVP w związku z wczorajszą debatą to koszt do ponad 2 milionów złotych! Sam sygnał – do nawet dwóch milionów!" – napisał na portalu X parlamentarzysta.

Wipler zwrócił uwagę, że to sama przedstawicielka TVP zaznaczyła, że mamy do czynienia z wydarzeniem organizowanym przez sztab Rafała Trzaskowskiego.

Z tego powodu polityk skierował cztery pytania do sztabu kandydata KO i zarządu TVP w likwidacji:

1. Jakie były łączne koszty poniesione przez przedstawicieli TVP w związku z uczestnictwem w tym wydarzeniu.

2. Czy koszty te zostały w pełni zafakturowane na sztab Rafała Trzaskowskiego?

3. Jakie kategorie i rodzaje kosztów związanych z udziałem TVP we wczorajszym wydarzeniu nie zostaną zafakturowane na sztab Rafała Trzaskowskiego organizatora tego wydarzenia?

4. Pokażcie publicznie te faktury z rozbiciem kosztów na poszczególne pozycje i ze szczegółową specyfikacją ich.

"W przypadku braku odpowiedzi na moje pytania wejdę do TVP (w likwidacji) na kontrolę poselską w tym zakresie i złożę zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (między innymi art. 296 par. 3 kodeksu karnego)" – czytamy we wpisie Przemysława Wiplera.

Czytaj też:

Kto sfinansował debatę? Poseł KO unikał odpowiedzi na pytanie BosakaCzytaj też:

Pojawiły się wątpliwości ws. debaty. Sztab Trzaskowskiego złamał prawo?