Kto sfinansował debatę? Poseł KO unikał odpowiedzi na pytanie Bosaka

W piątkowej debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich (woj. świętokrzyskie) udział wzięli: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski oraz Rafał Trzaskowski. Wydarzenie transmitowane przez TVP, TVN i Polsat wywołało burzę nie tylko ze względu na jej przebieg, ale też kwestie finansowania.

Kandydaci na prezydenta – poza Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim – zostali zaproszeni w ostatniej chwili. Wielu z nich nie dotarło na miejsce.

"Wyborcy dowiedzą się w odpowiednim czasie"

W programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News Krzysztof Bosak zwrócił się do posła Koalicji Obywatelskiej z pytaniem dotyczącym organizacji debaty w Końskich. – Która telewizja produkowała sygnał i kto za to zapłacił? Bo będzie to potrzebne do oceny przez PKW waszego prawa do subwencji, finansowania waszej kampanii wyborczej. Proszę odpowiedzieć. Wie pan czy nie? – zapytał wicemarszałek Sejmu.

– Jeszcze nie otworzyłem ust, a pan już się denerwuje – powiedział Mariusz Witczak. – Jestem spokojny. Wie pan czy nie? – dopytywał jeden z liderów Konfederacji. – Taki pan jest spokojny, że mi przeszkadza. Może sobie pan pozwalać na coś takiego w gronie Konfederacji. Jesteśmy jedyną partią w ostatnim 30-leciu, której Państwowa Komisja Wyborcza nigdy nie zabrała subwencji, prawidłowo rozliczamy kampanie – mówił poseł KO, unikając odpowiedzi na pytanie. Bosak nie odpuszczał. – Przechwałki na bok. Kto produkował sygnał, kto za to płacił? Niech pan nie gra na czas. Karty na stół – powiedział.

– Wszystko zostanie rozliczone zgodnie z Kodeksem wyborczym – oznajmił Witczak. – Wyborcy mają prawo wiedzieć – wtrącił Bosak. – Dowiedzą się w odpowiednim momencie zgodnie z zasadami prawa – stwierdził poseł KO.

Oświadczenie TVP ws. debaty w Końskich

Jeszcze w piątek TVP wydała oświadczenie, w którym zaprzeczyła doniesieniom, że wynajęła halę w Końskich na debatę Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. "Telewizja Polska nie jest najemcą hali sportowej w Końskich. Telewizja Polska nie finansuje dzisiejszej debaty w Końskich. Telewizja Polska nie jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia" – przekazano.

Już podczas samej debaty dziennikarka TVP Joanna Dunikowska-Paź podkreślała, że debatę organizuje sztab Rafała Trzaskowskiego.

Czytaj też:

Kto wygrał debatę w Końskich? Pierwszy taki sondażCzytaj też:

"Błąd". Miller krytykuje kandydata