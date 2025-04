"Zgodnie z zapowiedzią". Kaczyński opublikował zdjęcie

18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 1 czerwca. Sondaże pokazują, że zmierzą się w niej kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

"Zgodnie z zapowiedzią baner Karola Nawrockiego wisi już na moim ogrodzeniu. Państwo też mogą włączyć się w kampanię – udostępniając miejsce lub dokonując wpłaty na konto komitetu wyborczego. Zwyciężymy! #Nawrocki2025" – napisał we wtorek na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński i zamieścił zdjęcie.

Optymizm w PiS. "Nawrocki zyskuje"

Na 27 kwietnia w Łodzi zaplanowano wielką konwencję wyborczą Karola Nawrockiego. – To będzie kosztować około miliona złotych. To nie są małe pieniądze. (...) Po Końskich [gdzie odbyły się dwie debaty prezydenckie – przy. red.] była fala wpłat i oni mają dzięki temu pieniądze na organizowanie dużego wydarzenia, bo PiS dostaje niewielkie pieniądze z budżetu państwa. Ale głównie ta kampania opiera się o datki, więc im więcej jest takich wydarzeń jak Końskie, tym lepiej – relacjonował dziennikarz Jacek Gądek w podcaście "Stan wyjątkowy".

– Nawrocki zyskuje w wewnętrznych sondażach PiS-u. Jest to dość stabilna, nawet delikatna tendencja wzrostowa. A skoro nie ma ryzyka, to lepiej nie przyklejać Nawrockiemu na czoło logo PiS-u i nie pokazywać go tuż obok Kaczyńskiego, tylko myśleć już o drugiej turze i o tym, żeby to był bardziej niezależny, bezpartyjny kandydat, a nie kandydat po prostu twardego PiS-u – powiedział.

Sondaż prezydencki

Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w niedzielę, Rafał Trzaskowski otrzymałby 30,8 proc. głosów – wynika z sondażu IBRiS dla Polsat News. W porównaniu z badaniem z poprzedniego miesiąca, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stracił aż 5,6 pkt. proc.

Drugie miejsce zajmuje popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki z 25,6 proc. poparcia. To niewielki spadek – o 0,3 pkt. proc. Trzeci jest Sławomir Mentzen z poparciem na poziomie 12,4 proc. Notowania kandydata Konfederacji spadły o 5,7 pkt. proc.

