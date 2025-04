Cyba opuścił więzienie. Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje

Telewizja Republika podała w poniedziałek, że Ryszard Cyba, który w październiku 2010 r. zastrzelił Marka Rosiaka w biurze poselskim PiS w Łodzi, został zwolniony po 14 latach spędzonych w więzieniu. Portal Onet ustalił, że mężczyzna został przeniesiony do szpitala psychiatrycznego. Według opinii dwóch biegłych psychiatrów, osadzony jest niezdolny do wykonywania kary więzienia. Stwierdzono u niego głębokie zaburzenia funkcji poznawczych, całkowitą dezorientację, zniedołężnienie, obecność konfabulacji i brak kontaktu logicznego.

We wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konferencję prasową. Wiceminister Maria Ejchart przekazała, że Ryszard Cyba przebywał w zakładzie karnym w Czarnem na oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych "ze względu na stan zdrowia i postępujące otępienie".

– Dyrektor zakładu karnego w Czarnem wystąpił do właściwego sądu penitencjarnego z wnioskiem o zarządzenie przerwy w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Sąd Okręgowy w Słupsku skierował pana Cybę do szpitala w celu zbadania go przez biegłych psychiatrów i uzyskania ich opinii na temat stanu zdrowia i możliwości dalszego wykonywania kary – tłumaczyła.

Zabójca działacza PiS poza więzieniem. "Przeciwwskazanie"

Ejchart przytoczyła opinię biegłych, którzy orzekli, że "Ryszard Cyba cierpi na zaburzenia psychiczne, które nie rokują wyleczenia ani nawet poprawy", co "stanowi przeciwwskazanie do odbywania kary pozbawienia wolności".

– Dyrektor zakładu karnego w Czarnem zwrócił się do MOPS-u w Częstochowie, by ten wskazał miejsce, w którym zgodnie z postanowieniem sądu, pan Cyba może przebywać. MOPS wskazał schronisko dla bezdomnych z całodobową opieką medyczną, gdzie następnie Cyba został przewieziony transportem służby więziennej – poinformowała wiceszefowa MS.

Wiceminister Dariusz Mazur zaznaczył, że jeśli sąd stwierdzi, iż Cyba jest "zdolny do odbywania kary", to wróci do zakładu karnego.

Czytaj też:

Kaleta: Bodnarowcy wypuścili mordercęCzytaj też:

Ryszard Cyba zwolniony z więzienia. Ostra reakcja Ziobry