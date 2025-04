"To zaplanowana prowokacja". Ziobro uderza w Tuska i Bodnara

Podczas gdy nad Polską wisi pakt migracyjny i dalsze wymuszanie wdrażania unijnych rygorów klimatycznych, a wysokie ceny powodują pauperyzację społeczeństwa, w mediach sporo czasu poświęcono kilku głośnym sprawom związanym z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem byłego ministra sprawiedliwości nie dzieje się to przypadkowo. Politycy koalicji rządzącej mają próbować przekierowywać uwagę społeczeństwa, by odwrócić ją od poważnych kłopotów, z jakimi nie potrafią sobie poradzić.

Ziobro: Ekipa Tuska i Bodnara celowo podburza społeczeństwo

"Nie miejcie złudzeń! Ekipa Donalda Tuska i Adama Bodnara świadomie podburza społeczeństwo, ostentacyjnie łamiąc prawo. Wypuszczenie z więzienia Cyby, mordercy działacza PiS Marka Rosiaka, to jawna prowokacja. Śmierć Barbary Skrzypek po brutalnym przesłuchaniu, przeprowadzonym z rażącym naruszeniem procedur przysługujących świadkowi, oraz wyznaczenie do tej politycznej sprawy prokurator Ewy Wrzosek, zaślepionej nienawiścią, tylko to potwierdzają. Do tego Giertych w Sejmie celowo jątrzy, prowokacyjnie atakując prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" – czytamy w poście opublikowanym przez Ziobrę na X.

"Odwracanie uwagi od gigantycznych problemów"

Polityk wyraził przekonanie, że mamy do czynienia z celowo prowadzoną prowokacją. W jego ocenie minister sprawiedliwości Adam Bodnar popełnia przestępstwa i jest tego świadomy.

"Na domiar złego dziś Bodnar nielegalnie odwołał sędziego Przemysława Radzika z funkcji rzecznika dyscyplinarnego i bezprawnie wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów z Krajowej Rady Sądownictwa. I Bodnar wie, że te jego działania to kolejne przestępstwa. To wszystko to nie przypadek! To zaplanowana prowokacja, która ma eskalować napięcia polityczne w kampanii prezydenckiej i odwracać uwagę od gigantycznych problemów, z którymi obecny rząd sobie nie radzi. Chodzi o zalew migrantów, największą w historii drożyznę wpędzającą ludzi w biedę czy masowe zwolnienia wywołane zabójczym dla gospodarki Zielonym Ładem. Władza igra z ogniem, nie zważając na skutki swoich działań" – pisze Ziobro.

