Zapłacimy więcej za radio i telewizję. Tak wzrasta abonament RTV

KRRiT przypomina w komunikacie, że rejestracji odbiorników dokonuje się w placówkach pocztowych lub przez stronę internetową Poczty Polskiej w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika.

„Korzystanie z telewizji kablowej, satelitarnej lub cyfrowej w ramach umowy cywilnoprawnej podpisanej z operatorem sieci nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej – wynika on wprost z zapisów ustawy o opłatach abonamentowych” – czytamy.

Abonament za radio i telewizję. Tyle wyniesie w 2026 roku

Wysokość opłat abonamentowych w 2026 roku, zgodnie z rozporządzeniem KRRiT z dnia 27 czerwca 2025 roku wynosi:

za używanie odbiornika radiofonicznego – 9,50 z ł za jeden miesiąc;

za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego – 30,50 z ł za jeden miesiąc.

Dla wnoszących opłatę za abonament przewidziane są zniżki. W przypadku osób płacących za dwa miesiące z góry zniżka wynosi 3 proc., za trzy miesiące – 4 proc., za sześć miesięcy – 5 proc., a za 12 miesięcy – 10 proc.

Opłatę abonamentową wnosi się do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce Poczty Polskiej tj. przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożenie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia.

Automatycznie, bez konieczności dopełnienia wspomnianych wcześniej formalności, zwalniane są jedynie osoby, które ukończyły 75 lat (zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75. rok życia).

Czytaj też:

TVP zalega z pieniędzmi. Sprawa może trafić do sąduCzytaj też:

Koniec z abonamentem RTV. Sprawdź, co z osobami, które mają zaległości w płatnościach