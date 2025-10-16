Ważne zmiany w abonamencie RTV. Szersza grupa zwolnionych, wyższe kary

Wyższy limit oznacza, że ulgą obejmowanych będzie coraz więcej seniorów i osób z niższymi świadczeniami.

Wyższy próg dochodowy, więcej zwolnionych z opłaty

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" według szacunków, próg dochodu zwalniający z abonamentu RTV w 2026 roku wzrośnie do około 4425 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że każdy emeryt po 60. roku życia, którego świadczenie jest niższe niż połowa przeciętnego wynagrodzenia, nie będzie musiał płacić tej daniny – pod warunkiem, że złoży stosowny wniosek w Poczcie Polskiej.

Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca po złożeniu dokumentów i nie wymaga corocznego odnawiania, o ile dochody nie przekroczą ustalonego limitu.

Kto nie zapłaci abonamentu RTV w 2026 roku?

Z opłaty abonamentowej od przyszłego roku zostaną zwolnieni m.in. emeryci z niskimi świadczeniami, w tym osoby, które ukończyły 60 lat, ci, którzy otrzymują emeryturę niższą niż 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (ok. 4425 zł brutto w 2026 r.), jak również ci, którzy złożą wniosek o zwolnienie w placówce Poczty Polskiej. Co ważne Z zapłaty zostaną zwolnieni automatycznie seniorzy powyżej 75. roku życia, którzy dodatkowo nie będą musieli składać w tej sprawie żadnych dokumentów.

Opłata abonamentowa nie będzie obowiązywać także osób niepełnosprawnościami: z I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolnych do pracy, niewidomych lub niesłyszących oraz z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie zapłacą także osoby pobierające świadczenia społeczne, w tym rentę socjalną, bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy, osoby korzystające ze stałych zasiłków czy świadczeń pielęgnacyjnych.

Inne grupy uprawnione do zwolnienia z abonamentu RTV do kombatanci i osoby represjonowane, inwalidzi wojenni i wojskowi, weterani wojenni, jak również osoby po 60. roku życia pobierające świadczenie przedemerytalne niższe od połowy przeciętnego wynagrodzenia.

W 2026 roku, oprócz rozszerzenia grupy osób, które nie będą musiały wnosić opłaty za korzystanie z mediów publicznych, wzrosną też sankcje za unikanie abonamentu. Za brak rejestracji telewizora grozić będzie kara w wysokości 915 zł, a za radio – 285 zł. Egzekucją zajmie się urząd skarbowy.

