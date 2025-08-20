Polacy nie pamiętają o tej opłacie. Spóźnienie oznacza kłopoty

Opłata za abonament RTV to obowiązek dla każdego posiadacza telewizora lub odbiornika radiowego. Stawka wynosi wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik i 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny. Jeśli ktoś ma w domu zarówno radio, jak i telewizor, opłaca jedynie stawkę telewizyjną. Roczny abonament na radioodbiornik wynosi 94 zł, a za odbiornik telewizyjny 294,90 zł. Jednak wielu Polaków wciąż unika płacenia. Warto wiedzieć, co może grozić uchylającym się od tego obowiązku.

Zgodnie z przepisami za brak wniesienia opłaty abonamentowej grozi kara pieniężna w wysokości 30-krotności miesięcznej stawki. W praktyce oznacza to, że nieopłacenie abonamentu za radio wiąże się z grzywną w wysokości 261 złotych. W przypadku telewizora i radia jest to już 819 złotych. Kary są nakładane jednorazowo. Jeśli nie uiścimy jej w odpowiednim czasie, zadłużenie może zostać przekazane do egzekucji komorniczej lub skarbowej.

Jak informuje dziennik "Fakt", od 2024 roku Poczta Polska wystawiła 118 tys. wezwań do zapłaty zaległego abonamentu. Tylko 32 tys. Polaków spłaciło zadłużenie. Warto przypomnieć, że kontrole przeprowadzają pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Mają oni obowiązek okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia. Na żądanie kontrolowanego muszą także pokazać dowód osobisty.

Opłata abonamentowa wzrośnie

"Z uwagi na ustawowy obowiązek waloryzacji opłat abonamentowych określonych w ustawie o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 r., KRRiT przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 r. na możliwie najniższym poziomie" – przekazała KRRiT w komunikacie opublikowanym pod koniec czerwca.

Wysokość abonamentu za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 r. za jeden miesiąc będzie wynosiła:

Odbiornik radiowy — 9,50 zł.

Odbiornik radiowy i telewizyjny — 30,50 zł.

Z kolei wysokość abonamentu z zastosowaniem 10-procentoweh zniżki za opłaty wnoszone z góry, za cały 2026 r. to koszt:

Odbiornik radiowy — 102,60 zł.

Odbiornik radiowy i telewizyjny — 329,40 zł.

Czytaj też:

"To jest patologia". Nauczyciele biją na alarmCzytaj też:

Tę obietnicę Tusk złożył już w 2008 roku. Polacy nadal będą musieli poczekać