Tę obietnicę Tusk złożył już w 2008 roku. Polacy nadal będą musieli poczekać

Jak donosi "Fakt", Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się przygotować projekt ustawy likwidującej abonament radiowo-telewizyjny. Przypomnijmy, że nowy rząd obiecywał po wygranych w 2023 roku wyborach zniesienie tej obowiązkowej dla posiadaczy radioodbiorników i telewizorów opłaty. Jak dotąd nie udało się jednak tego dokonać. Co ciekawe, temat likwidacji abonamentu RTV nie jest nowy dla polityków Platformy Obywatelskiej. Już w 2008 roku Donald Tusk obiecywał, że PO dokona zmian w przepisach, które uwolnią Polaków od tego obowiązku.

Wszystko wskazuje na to, że Polacy będą musieli jeszcze trochę poczekać na realizację obietnicy lidera PO. Chociaż projekt ma być już bowiem gotowy, to najprawdopodobniej nie uda się przyjąć go na czas, tak aby likwidacja opłaty weszła w życie od stycznia 2026 roku. MKiDN zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać jak najszybciej.

Tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała, że do końca tego roku zostaną przedstawione aktualne stawki opłat za posiadanie radioodbiornika oraz telewizora. W tej chwili wynoszą one odpowiednio 8,70 zł i 27,30 zł miesięcznie. KRRiT nie przewiduje w tej chwili, że stawki zostaną zwiększone.

Kto nie musi płacić abonamentu

Obecne przepisy zakładają, że pewne grupy są zwolnione z opłaty abonamentowej. To osoby, które ukończyły 60 lat, a zarazem mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2024 roku 8181,72 zł. Oznacza to, że od marca z opłat za abonament RTV są zwolnieni emeryci, których świadczenie nie przekracza 4090,86 zł brutto. Przed zmianami limit wysokości emerytury uprawniającej do zwolnienia z opłat abonamentowych wynosił 3577,74 zł.

Z opłat abonamentowych są zwolnieni również: seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; weterani, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

