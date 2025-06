Deficyt budżetu państwa. MF pokazało dane

Jak podał resort, dochody budżetu we wspomnianym okresie wyniosły 223,0 mld zł, czyli 35,2 proc. poziomu zakładanego w ustawie. Wydatki wyniosły 331,3 mld zł, czyli 36 proc. planu, a deficyt – 108,3 mld zł, co stanowi 37,5 proc. planu.

Warto przypomnieć, że w kwietniowym odczycie, który obejmował okres od stycznia do marca, dziura budżetowa wynosiła 76,3 mld zł, czyli 26,4 proc. zakładanego planu.

Niższe dochody, wyższe wydatki

W opublikowanym komunikacie czytamy, że dochody państwa ogółem były niższe o ok. 38,0 mld zł (14,6 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (261,0 mld zł, tj. 41,7 proc. planu). Spadły również dochody podatkowe. W omawianym okresie wyniosły one 199,6 mld zł i były niższe w stosunku do wykonania w okresie styczeń – maj 2024 r. o ok. 36,5 mld zł (tj. 15,5 proc.) Jak zaznacza ministerstwo, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, dochody z VAT oraz akcyzy były wyższe. Spadły natomiast dochody z PIT i CIT, ale, jak zaznaczono, ma to związek z wprowadzoną w tym roku reformą udziałów jednostek samorządu terytorialnego.

"Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie PIT i CIT do wykonania z 2024 r. należy pamiętać, że od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały JST w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami" – czytamy w komunikacie.

Największą część wydatków pochłonęły ZUS, obrona narodowa oraz obsługa długu Skarbu Państwa. MF zaznacza, że wyższe wydatki odnotowano także m.in. w sektorze zdrowia, gdzie przekazano NFZ prawie 13 mld złotych. Polska wpłaciła także więcej do unijnej kasy w związku z wyższym poziomem wydatków budżetu UE w br. w porównaniu do roku ubiegłego. Resort przekazał także wyższe środki na KRUS, a także podjął decyzję o przekazaniu 1 mld złotych na dotację dla operatora pocztowego.

