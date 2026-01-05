Kłopoty Polaków. Nie mogą wrócić do kraju

Jak poinformowały lokalne władze, a w ślad za nimi zagraniczne media, liczba podróżujących, którzy utknęli na Sokotrze, może być znacznie wyższa. Część źródeł podaje, że może chodzić nawet o grupę większą niż 700 osób, wśród której są obywatele różnych państw, w tym kilkudziesięciu Polaków oraz ok. 60 Rosjan.

W takich warunkach muszą czekać turyści

Polska Agencja Prasowa przekazała, że turyści mieli wrócić do swoich krajów już w miniony weekend, ale na miejscu okazało się, że lotnisko zostało przejęte przez wojsko. Wszelkie połączenia lotnicze zostały wstrzymane. Podróżnym uniemożliwiono wstęp na teren terminalu i skierowano na kemping, gdzie mają oczekiwać na dalszy rozwój wypadków.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że pozostaje z grupą Polaków w stałym kontakcie i monitoruje ich sytuację. Jak wynika z przekazanych informacji, warunki, w których przebywają turyści, są dobre.

Blokada lotów i zamknięcie lotniska na wyspie są skutkiem narastającego napięcia w regionie. Spór między Arabią Saudyjską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi uległ zaostrzeniu. Do tej pory oba państwa współpracowały ze sobą w ramach koalicji arabskiej.

MSZ ostrzegało Polaków

Już w czerwcu MSZ zaktualizowało listę krajów, do których nie rekomenduje podróży. Powodem alertów jest zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Resort zaapelował o odłożenie planowanych podróży, szczególnie do Arabii Saudyjskiej. W wydanym komunikacie podkreślił konieczność zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przygranicznych z Jemenem (prowincje Dżizan, Nadżran i Asir) oraz w pobliżu granicy z Irakiem. W tych obszarach trwają działania zbrojne.

W przypadku Omanu, oprócz zagrożeń wynikających z napięć w regionie, problemem jest brak polskiej placówki dyplomatycznej, co znacznie ogranicza możliwość udzielenia pomocy obywatelom RP.

Czytaj też:

Rebelianci z Jemenu wsparli Iran. Zaatakowali cele w IzraeluCzytaj też:

"Stanowią zagrożenie". Trump zakazuje wjazdu do USA obywatelom 12 krajów