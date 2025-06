MSZ ostrzega przed podróżami. Nowa lista krajów

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie dla podróżujących. MSZ odradza wszelkie wyjazdy m.in. do Arabii Saudyjskiej, Omanu i Kataru z powodu pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie.

Aktywne walki i brak placówek dyplomatycznych

Resort zaapelował o odłożenie planowanych podróży, szczególnie do Arabii Saudyjskiej. W wydanym komunikacie podkreślił konieczność zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przygranicznych z Jemenem (prowincje Dżizan, Nadżran i Asir) oraz w pobliżu granicy z Irakiem. W tych obszarach trwają działania zbrojne.

W przypadku Omanu, oprócz zagrożeń wynikających z napięć w regionie, problemem jest brak polskiej placówki dyplomatycznej, co znacznie ogranicza możliwość udzielenia pomocy obywatelom RP.

Z kolei ambasada RP w Dosze zarekomendowała ograniczenie podróży do Kataru wyłącznie do sytuacji niezbędnych. Obecnie połączenia lotnicze między Warszawą a Dohą odbywają się trasami okrężnymi, co może prowadzić do opóźnień.

twitter

Zakończona ewakuacja z Izraela

Tymczasem, jak przekazał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, nocą z niedzieli na poniedziałek w Warszawie wylądował kolejny-ostatni już zaplanowany samolot z Polakami ewakuowanymi z Izraela. Maszyna, która przyleciała przez Amman, przywiozła na pokładzie 64 osoby – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz kilku państw Unii Europejskiej. Wśród ewakuowanych znalazły się także małe dzieci.

Zakończenie operacji ewakuacyjnej potwierdził także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że łącznie, m.in. na pokładach maszyn należących do polskiego wojska, wróciło do Polski około 300 osób przebywających do tej pory na terenie Izraela.

Jeśli chodzi o ewakuację Polaków z terenu Iranu, w ubiegłym tygodniu wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys wyjaśniła, że w przypadku tych obywateli nie przeprowadzono formalnej akcji ewakuacyjnej, ponieważ – jak podkreśliła – nie było ku temu podstaw.

Czytaj też:

Sikorski: UE powiedziała stronie irańskiej, że może się spodziewać atakuCzytaj też:

Wiceszef MON o "samoobronie wyprzedzającej" Izraela. "Rozumiemy doskonale"