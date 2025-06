"Stanowią zagrożenie". Trump zakazuje wjazdu do USA obywatelom 12 krajów

Obywatele Afganistanu, Myanmaru, Czadu, Republiki Konga, Gwinei Równikowej, Erytrei, Haiti, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu i Jemenu mają zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych, podaje CNN. Ponadto Trump ograniczył wjazd obywateli 7 kolejnych krajów. Są to obywatele Burundi, Kuby, Laosu, Sierra Leone, Togo, Wenezueli i Turkmenistanu.

W swoim przemówieniu z okazji podpisania stosownego dekretu Trump powiedział, że obywatele tych krajów stanowią zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.

– W XXI wieku byliśmy świadkami zamachu terrorystycznego za zamachem terrorystycznym, dokonywanego przez cudzoziemców z wygasłymi wizami, z niebezpiecznych miejsc na całym świecie – powiedział.

– Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić na swobodną migrację z krajów, w których nie mogą pewnie i rzetelnie kontrolować osób chcących do nich wjechać – dodał.

Trump ostrzegł, że lista jest elastyczna i mogą do niej zostać dodane nowe kraje.

Masowe deportacje

Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na prezydenta USA jego administracja rozpoczęła masowe deportacje osób przebywających na terytorium Stanów Zjednoczonych nielegalnie. To realizacja obietnicy złożonej przez lidera Republikanów w czasie kampanii wyborczej.

20 stycznia prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał kilkanaście rozporządzeń i dokumentów, m.in ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem, zawiesił prawo do azylu i zmienił obowiązywanie prawa ziemi, czyli nabywania obywatelstwa wraz z narodzinami na terenie USA. Trump podpisał również rozporządzenie o budowie ośrodka detencji dla migrantów-przestępców w amerykańskiej bazie wojskowej Guantanamo na Kubie. Trump zapowiadał wywiezienie do ośrodka 30 tys. osób nielegalnie przebywających w USA. W marcu "The New York Times" podał, że przez Guantanamo przewinęło się tylko 290 osób z 27 krajów.

