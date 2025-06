Rozmowa z Putinem. Trump nie ma złudzeń

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział przywódcy USA Donaldowi Trumpowi w rozmowie telefonicznej w środę, że Moskwa będzie musiała odpowiedzieć na niedawne ataki ukraińskich dronów.

Trump przekazał, że razem z Putinem "omówili atak na samoloty Rosji przez Ukrainę, a także różne inne ataki, które miały miejsce po obu stronach". "Putin powiedział, i to bardzo stanowczo, że będzie musiał odpowiedzieć na niedawny atak na lotniska" – przekazał prezydenta USA w mediach społecznościowych. Trump dodał, że "była to dobra rozmowa, ale nie taka, która doprowadzi do natychmiastowego pokoju".

Moskwa poinformowała wcześniej, że opcje militarne są "na stole" w odpowiedzi na ukraińskie ataki głęboko w Rosji i oskarżyła Zachód o udział w nich.

Problematyczny Iran

Rosja wezwała również USA i Wielką Brytanię do powstrzymania Kijowa po atakach, które ukraińskie władzy uznały za dowód na to, że Ukraina nadal może się bronić, po ponad trzech latach wojny. "Brytyjscy i amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że nie mieli wcześniejszej wiedzy na temat weekendowych ataków na rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. W swoim poście w mediach społecznościowych Trump wskazał, że on i Putin rozmawiali również o Iranie. Putin zasugerował, że weźmie udział w rozmowach mających na celu osiągnięcie nowego porozumienia nuklearnego z Teheranem" – opisuje Reuters.

"Powiedziałem prezydentowi Putinowi, że Iran nie może mieć broni nuklearnej i uważam, że w tej kwestii byliśmy zgodni" – przekazał prezydent Trump. Dalej oskarżył Iran o "powolne" podejmowanie decyzji dotyczących rozmów na ten temat: "Moim zdaniem Iran powoli podejmuje decyzję w tej bardzo ważnej sprawie i będziemy potrzebować ostatecznej odpowiedzi w bardzo krótkim czasie".

