USA przejmują ropę Wenezueli. Trump powiedział wprost
Świat

USA przejmują ropę Wenezueli. Trump powiedział wprost

Dodano: 
Donald Trump, prezydent USA
Donald Trump, prezydent USA Źródło: Wikimedia Commons
Donald Trump zapowiedział, że tymczasowe władze Wenezueli przekażą USA od 30 do 50 mln baryłek wysokiej jakości ropy naftowej, która została objęta sankcjami. Zyski ze sprzedaży mają być kontrolowane przez prezydenta USA.

"Z przyjemnością informuję, że Tymczasowe Władze Wenezueli przekażą Stanom Zjednoczonym od 30 do 50 MILIONÓW baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy naftowej" – przekazał na platformie Truth Social Donald Trump.

Trump: Ropa zostanie sprzedana po cenie rynkowej

Jak zaznaczył amerykański przywódca, to on będzie decydował o przeznaczeniu pieniędzy pochodzących ze sprzedaży surowca.

"Ropa ta zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, będę sprawował kontrolę nad tymi pieniędzmi, aby zapewnić ich wykorzystanie z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych" – zaznaczył Trump.

"New York Times" wskazuje, że ilość ropy, do której odnosi się Trump, stanowi równowartość dwumiesięcznego wydobycia tego surowca w Wenezueli. Dziennik wylicza, iż wartość rynkowa przekazanego surowca może sięgać kwoty od 1,8 do 3 miliardów dolarów.

Lista żądań USA wobec Wenezueli

Stany Zjednoczone przedstawiły listę żądań wobec pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Jeśli polityk nie spełni oczekiwań Amerykanów, może podzielić los Nicolasa Maduro.

O liście żądań wobec Delcy Rodriguez informuje Politico. Z publikacji serwisu wynika, że Amerykanie jasno sprecyzowali swoje oczekiwania wobec pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli polityk.

Czego oczekują Stany Zjednoczone? Przede wszystkim usunięcia z Wenezueli wpływów irańskich, kubańskich oraz innych siatek wrogich interesom Waszyngtonu. Chodzi tu m.in. o wydalenie z kraju obcych agentów, a także wstrzymanie sprzedaży ropy naftowej krajom uznanym przez Amerykanów jako wrogie. Inne z żądań dotyczy umożliwienia przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów. Po nich Delcy Rodriguez miałaby dobrowolnie ustąpić ze stanowiska.

Ambasador Rose o akcji w Wenezueli: USA nie złamały żadnego prawa

Źródło: RMF 24 / PAP, Truth Social, Politico, DoRzeczy.pl
