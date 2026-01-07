USA przejmują ropę Wenezueli. Trump powiedział wprost

"Z przyjemnością informuję, że Tymczasowe Władze Wenezueli przekażą Stanom Zjednoczonym od 30 do 50 MILIONÓW baryłek wysokiej jakości, objętej sankcjami ropy naftowej" – przekazał na platformie Truth Social Donald Trump.
Trump: Ropa zostanie sprzedana po cenie rynkowej
Jak zaznaczył amerykański przywódca, to on będzie decydował o przeznaczeniu pieniędzy pochodzących ze sprzedaży surowca.
"Ropa ta zostanie sprzedana po cenie rynkowej, a ja, jako prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, będę sprawował kontrolę nad tymi pieniędzmi, aby zapewnić ich wykorzystanie z korzyścią dla mieszkańców Wenezueli i Stanów Zjednoczonych" – zaznaczył Trump.
"New York Times" wskazuje, że ilość ropy, do której odnosi się Trump, stanowi równowartość dwumiesięcznego wydobycia tego surowca w Wenezueli. Dziennik wylicza, iż wartość rynkowa przekazanego surowca może sięgać kwoty od 1,8 do 3 miliardów dolarów.
Lista żądań USA wobec Wenezueli
Stany Zjednoczone przedstawiły listę żądań wobec pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Jeśli polityk nie spełni oczekiwań Amerykanów, może podzielić los Nicolasa Maduro.
O liście żądań wobec Delcy Rodriguez informuje Politico. Z publikacji serwisu wynika, że Amerykanie jasno sprecyzowali swoje oczekiwania wobec pełniącej obowiązki prezydenta Wenezueli polityk.
Czego oczekują Stany Zjednoczone? Przede wszystkim usunięcia z Wenezueli wpływów irańskich, kubańskich oraz innych siatek wrogich interesom Waszyngtonu. Chodzi tu m.in. o wydalenie z kraju obcych agentów, a także wstrzymanie sprzedaży ropy naftowej krajom uznanym przez Amerykanów jako wrogie. Inne z żądań dotyczy umożliwienia przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów. Po nich Delcy Rodriguez miałaby dobrowolnie ustąpić ze stanowiska.
