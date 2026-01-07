Cejrowski: Trump miał prawo porwać Maduro. Lisicki: Złamanie zasady suwerenności

Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w sobotę (3 stycznia) pojmani przez siły amerykańskie w stolicy Wenezueli, Caracas, i przewiezieni samolotem do Stanów Zjednoczonych. Maduro przebywa w areszcie w Nowym Jorku. Obalony przywódca Wenezueli stanął w poniedziałek przed sądem federalnym w Nowym Jorku. Usłyszał cztery zarzuty: uczestnictwa w zmowie narkoterrorystycznej, sprowadzania kokainy do Stanów Zjednoczonych i dwa zarzuty związane z posiadaniem zabronione broni. Maduro powiedział, że jest niewinny. Sędzia Alvin Hellerstein przedstawił też te same zarzuty jego żonie przywódcy Wenezueli, Cilii Flores. Ona również powiedziała, że jest "kompletnie niewinna".