"Żyjemy w świecie rządzonym siłą". Doradca Trumpa szokuje ws. Grenlandii

W wywiadzie dla stacji CNN doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych poddał w wątpliwość zwierzchnictwo Danii nad Grenlandią. Wprost zapytał, jakim prawem kraj ten rodzi sobie prawa do kontroli nad wyspą. – Na jakiej podstawie uważa Grenlandię za swoją kolonię? – pytał Stephen Miller.

USA użyją siły, żeby przejęć kontrolę nad Grenlandią? Doradca Trumpa odpowiada

Zapytany, czy wyklucza użycie siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą, doradca amerykańskiego prezydenta stwierdził, że nikt nie będzie walczył zbrojnie ze Stanami Zjednoczonymi o przyszłość Grenlandii.

– Żyjemy w świecie, w realnym świecie rządzonym siłą, potęgą [...] To są żelazne prawa tego świata od zarania dziejów – podsumował Miller.

"USA potrzebują Grenlandii"

Przypomnijmy, że w udzielonym w niedzielę wywiadzie Donald Trump po raz kolejny powtórzył, że USA "potrzebują" Grenlandii ze względów bezpieczeństwa. Słowa te padły dzień po ataku Amerykanów na Wenezuelę i spotkały się ze stanowczą reakcją premier Danii Mette Frederiksen. – Nie ma absolutnie żadnego sensu mówić o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. USA nie mają prawa anektować żadnego z trzech krajów Królestwa Danii – oświadczyła Frederiksen.

Wezwała przy tym USA do zaprzestania gróźb wobec "historycznie bliskiego sojusznika oraz wobec innego kraju i narodu, którzy bardzo wyraźnie powiedzieli, że nie są na sprzedaż".

We wtorek oświadczenie ws. gróźb Amerykanów pod adresem Danii wydali europejscy przywódcy. Wśród nich znalazł się premier Donald Tusk.

