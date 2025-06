Nowa propozycja Zełenskiego dla Putina. Chodzi o ich spotkanie

Propozycja Wołodymyra Zełenskiego dla Władimira Putina zakłada zawieszenie broni do czasu spotkania obu przywódców.

Zełenski proponuje Putinowi zawieszenie broni

– Jeśli na tym spotkaniu zobaczymy, że możemy kontynuować dialog, rozejm zostanie przedłużony – podkreślił. w środę ukraiński prezydent. – Dlaczego wstrzymanie walk do spotkania przywódców? Dlatego, że się spotkamy. Jeśli nie będzie żadnego porozumienia, jeśli nie będzie życzenia ani pomysłu, jak to (wojnę — red.) zakończyć, to zawieszenie broni zakończy się w tym dniu – tłumaczył.

Zełenski wskazywał, że jeśli okaże się, że kontynuacja dialogu jest możliwa a strony są gotowe do kroków na rzecz deeskalacji, to zawieszenie broni będzie przedłużone wraz z amerykańskimi gwarancjami pośrednictwa".

Rozmowy rosyjsko-ukraińskie

Przypomnijmy, że pod koniec maja Rosja zaproponowała przeprowadzenie drugiej rundy negocjacji z Ukrainą w Stambule 2 czerwca. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow przekazał wówczas, że strona rosyjska opracowała memorandum "przedstawiające stanowisko Rosji w sprawie wszystkich aspektów rzetelnego zajęcia się przyczynami źródłowymi" trwającego konfliktu.

Szef MSZ Rosji stwierdził, że delegacja rosyjska pod przewodnictwem Władimira Miedinskiego jest gotowa przedstawić ten dokument stronie ukraińskiej podczas drugiej rundy negocjacji w Stambule 2 czerwca. Tymczasem Zełenski jako najwcześniejszy termin miał wskazać 9 czerwca.

16 maja w Stambule odbyły się bezpośrednie rozmowy między delegacjami rosyjską i ukraińską po raz pierwszy od ponad trzech lat. Serhij Kyslytsia, pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy, członek delegacji Ukrainy na rozmowach w Stambule z Rosją, stwierdził, że przedstawiciele Rosji pod przewodnictwem Miedinskiego zachowywali się agresywnie i wystosowali bezpośrednie groźby do strony ukraińskiej. Później przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że jego kraj jest gotowy pracować nad memorandum z Ukrainą, które obejmowałoby możliwe zawieszenie broni na określony czas.

