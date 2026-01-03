Na świecie pracuje obecnie 1617 polskich misjonarzy

Pod hasłem „Bądźmy uczniami-misjonarzami” 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzony będzie kolejny Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Zgodnie z tradycją tego dnia wierni w całej Polsce będą modlić się w intencji misji i wesprą to dzieło ofiarami złożonymi na tacę.

Kraje, w których już od wielu lat znajduje się najwięcej polskich misjonarzy, to: Kamerun – 99, Zambia – 65, Tanzania – 60, Republika Centralnej Afryki – 38, Madagaskar – 36, Kenia – 31i Republika Południowej Afryki – 30. W Afryce i na Madagaskarze przebywa 67 księży diecezjalnych, 242 zakonników, 319 sióstr zakonnych i 18 osób świeckich.

W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 623 misjonarzy i misjonarek z Polski. Krajami, w których jest najwięcej polskich misjonarzy, są: Brazylia – 191, Boliwia – 104, Argentyna – 87, Peru – 47 i Ekwador – 37. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach przebywa 134 księży diecezjalnych, 309 zakonników, 165 sióstr zakonnych i 15 osób świeckich.

W Azji jest 276 polskich misjonarzy. Już od wielu lat najwięcej polskich misjonarzy pracuje w Kazachstanie – 94, w Japonii – 24, na Filipinach – 21, Uzbekistanie – 15 osób i w Tajwanie – 14. W Azji przebywa 46 księży diecezjalnych, 114 zakonników, 113 siostry zakonne i 3 osoby świeckie.

W Oceanii pracuje 62 misjonarzy. Wszystkie osoby pracują w Papui Nowej Gwinei. W Oceanii przebywa 15 księży diecezjalnych, 40 zakonników, 6 sióstr zakonnych i 1 osoba świecka.

W Ameryce Północnej pracuje 10 misjonarzy. Większość osób Kanadzie – 5, na Alasce – 4 i jedna na Bermudach. W Ameryce Północnej przebywa 4 księży diecezjalnych, 5 zakonników i jedna osoba świecka.

Na świecie pracuje 266 księży diecezjalnych, 710 zakonników (m.in. werbiści – 140, Franciszkanie Konwentualni – 62, Salezjanie – 54, Pallotyni – 51, Franciszkanie – 48); 603 siostry zakonne (m.in.: Franciszkanki Misjonarki Maryi – 40, Elżbietanki – 39, Służebnice Ducha Świętego – 37, Siostry Misjonarki Miłości – 33, Siostry Miłosierdzia – 25, Siostry Nazaretanki – 22, Siostry Józefitki – 21, Służebniczki Starowiejskie – 19, Siostry Salezjanki – 17) oraz 41 misjonarzy świeckich.

W szeregach polskich misjonarzy jest 25 biskupów: w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 11, w Afryce i na Madagaskarze – 6, w Azji – 2, w Oceanii – 4 i 2 w Ameryce Północnej.

Powyższe dane Komisji Episkopatu Polski ds. Misji odzwierciedlają stan na 1 października 2025 r.

Krajowy Fundusz Misyjny

Tradycyjnie już, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, składka na tacę, zbierana w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościołach i kaplicach całej Polski, przeznaczona jest na Krajowy Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Przewodniczący Komisji bp Jan Piotrowski Bp Piotrowski przypomniał w okolicznościowym komunikacie o wyjątkowej i trudnej pracy polskich misjonarzy, którzy oprócz głoszenia Ewangelii pomagają najbardziej potrzebującym. “Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym, niosą nadzieję i bezinteresowną pomoc. Pomagają ubogim, bezdomnym oraz wykluczonym ze względu na pochodzenie i brak wykształcenia” – zaznaczył duchowny.

Jednym z głównych jej zadań jest opieka nad 1617 polskimi misjonarzami i misjonarkami, posługującymi na placówkach misyjnych w 99 krajach. Zadaniem Komisji Misyjnej jest także przygotowanie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku do posłania misyjnego przygotowuje się 5 osób: 1 kapłan zakonny i 4 kapłanów diecezjalnych.

Czytaj też:

Od charyzmatyzmu do sekularyzacji. Przemiana polskiego katolicyzmuCzytaj też:

Kościół katolicki stracił 1,7 mln wiernych w dekadę. Nowe dane GUS