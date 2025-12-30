Kościół katolicki stracił 1,7 mln wiernych w dekadę. Nowe dane GUS

W Polsce działa kilkadziesiąt Kościołów i związków wyznaniowych, skupiających łącznie ponad 32 mln wiernych i wyznawców. Zdecydowanie największą wspólnotą pozostaje Kościół katolicki, jednak dane pokazują wyraźny, długofalowy spadek liczby katolików: w latach 2015-2024 liczba ochrzczonych w Polsce zmniejszyła się o ok. 1,74 mln osób – wynika z opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny "Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2025".

Dane dotyczące Kościoła katolickiego – w tym obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, ormiańskiego i neounickiego – opracowano na podstawie badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w ramach projektu "Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce".

Kościół katolicki traci wiernych. Księży teraz coraz mniej

Według danych ISKK, w 2015 r. było 33,21 mln wiernych (94,3 proc. ludności), w 2020 r. – 32,35 mln (92,6 proc.), w 2023 r. – 31,53 mln (91,4 proc.) a w 2024 r. – 31,47 mln (91,5 proc.).

W ciągu dziewięciu lat liczba ochrzczonych w Kościele rzymskokatolickim spadła o ok. 5,2 proc., mimo relatywnie stabilnej liczby parafii (ok. 10,2 tys.). Jednocześnie zmniejszyła się liczba duchownych – z 30,9 tys. w 2015 r. do 28,8 tys. w 2024 r. – oraz alumnów diecezjalnych (z 2545 do 976).

GUS podkreśla, że dane te nie oznaczają praktykujących, lecz liczbę ochrzczonych, ustalaną w oparciu o ankiety diecezjalne. Wzrost udziału procentowego w 2024 r. wobec 2023 r. wynika nie ze wzrostu liczby wiernych, lecz ze spadku liczby ludności Polski.

Sytuacja w innych wspólnotach

Na tle Kościoła łacińskiego niewielkie wspólnoty katolickie pozostają stabilne. Kościół greckokatolicki zanotował wzrost z ok. 55 tys. wiernych w 2015 r. do 70 tys. w 2024 r. Kościół ormiański liczy ok. 630 wiernych (bez większych zmian), a Kościół neounicki – ok. 115 wiernych.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny utrzymuje stabilną liczebność – ok. 504 tys. wiernych w 2024 r., wobec nieco ponad 500 tys. w połowie poprzedniej dekady. Widoczny jest natomiast powolny wzrost liczby parafii i duchownych.

Z kolei wśród Kościołów protestanckich obraz jest zróżnicowany. Kościół Ewangelicko-Augsburski notuje spadek z ok. 75 tys. wiernych (2015) do ok. 60 tys. w 2024 r. Kościół Zielonoświątkowy – wzrost z ok. 20 tys. do ponad 27 tys. wiernych.

Kilkanaście tysięcy wiernych skupiają także wspólnoty adwentystyczne i baptystyczne.

Świadkowie Jehowy i gminy wyznaniowe żydowskie

Największa wspólnota spoza Kościołów historycznych – Świadkowie Jehowy – odnotowała lekki spadek z ok. 120 tys. głosicieli w połowie dekady do 115,6 tys. w 2024 r.

W Polsce działa także Muzułmański Związek Religijny (ok. 490 wiernych), Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul Bayt (ponad 6 tys. wyznawców) oraz związki buddyjskie i hinduistyczne. Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich skupia ok. 1,7 tys. osób.

