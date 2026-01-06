Prezydent wziął udział w Orszaku Trzech Króli. "Tadek mnie pilnuje"

Hasło tegorocznego Orszaku Trzech Króli – "Nadzieją się cieszą!" – zaczerpnięto z kolędy "Mędrcy świata, monarchowie". Warszawski Orszak wyruszył niemal w samo południe, po modlitwie Anioł Pański, sprzed Pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Wcześniej abp Adrian Galbas, metropolita warszawski, przewodniczył mszy św. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. W homilii nawoływał, aby wierni każdego dnia "szli w Orszaku Trzech Króli – nie przebrani za chrześcijan, ale jako chrześcijanie".

W kierunku Placu Zamkowego jak co roku wyruszył barwny pochód, który miał formę plenerowych jasełek opartych na ewangelicznym opisie Objawienia Pańskiego. Wolontariusze wcielili się w role Świętej Rodziny, pasterzy, aniołów, kolędników oraz Trzech Mędrców, którym towarzyszyły orszaki rycerzy i dwórek. Role podczas Orszaku odgrywało 400 dzieci. Na czele pochodu szedł ogromny Anioł.

Orszak Trzech Króli. Wśród uczestników prezydent Nawrocki

W wydarzeniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą oraz synem Antonim. – Wszystkim uczestnikom tegorocznego Orszaku Trzech Króli życzymy, aby przyświecające mu przesłanie nadziei, która jest źródłem radości i odwagi, wypełniło serca biorących udział w tym wydarzeniu i prowadziło ich przez cały rok 2026. Niech obraz trzech władców, którzy nie bacząc na przeciwności, szli do celu – po pokój i pojednanie – będzie dla nas wszystkich inspiracją do budowania relacji opartych na wzajemnej solidarności, wyrozumiałości i szacunku – podkreśliła para prezydencka w przesłaniu do uczestników Orszaku.

Kancelaria Prezydenta zamieściła w mediach społecznościowych kilka krótkich filmów z wtorkowych obchodów. Na jednym z nich Karol Nawrocki trzyma na rękach małe dziecko. – Tadek mnie pilnuje tutaj. Pastuszek. Dzień dobry. Pięknie, że jesteście. Czołem! – mówił prezydent na nagraniu.

Warszawa. Największe uliczne jasełka już po raz osiemnasty

Warszawskie wydarzenie jest najstarszym Orszakiem Trzech Króli na mapie Polski. Odbyło się już po raz osiemnasty. Z roku na rok ta inicjatywa rozrasta się w całym kraju, a nawet poza jego granicami. Lokalne orszaki mają często swoją własną, regionalną specyfikę. Wszystkim towarzyszy jednak ta sama idea.

W tym roku Orszaki Trzech Króli zostały zorganizowane w aż 941 polskich miejscowościach. W ubiegłym roku z tej okazji wyszło na ulice ok. 2 mln osób. Kolejne 1,5 mln oglądało wydarzenie za pośrednictwem mediów.

Organizatorami Orszaku Trzech Króli w Warszawie są: Fundacja Orszak Trzech Króli, Archikatedra Warszawska i Centrum Myśli Jana Pawła II.

Fundacja Orszak Trzech Króli powstała w 2010 r. Przez cały rok pracuje również nad innymi projektami wspierającymi działania kulturalne, ma bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną i artystyczną skierowaną za pośrednictwem szkół, świetlic, organizacji harcerskich i innych placówek do dzieci i młodzieży.

