Zełenski spotkał się z Macronem. "Omawialiśmy właśnie to..."

We wtorek w Paryżu ma dojść do spotkania "koalicji chętnych", czyli państw wspierających Ukrainę. Rozmowom przewodniczyć będą prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. W wydarzeniu mają wziąć udział przedstawiciele 35 krajów. Polskę reprezentować będzie premier Donald Tusk. Celem szczytu jest zademonstrowanie zbliżenia stanowisk Stanów Zjednoczonych, Europy i Ukrainy w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa.

Przed posiedzeniem "koalicji chętnych" doszło do spotkania prezydentów Francji i Ukrainy w Pałacu Elizejskim.

Zakończyło się spotkanie Macrona z Zełenskim w Paryżu

"Dyplomacja i realna pomoc muszą iść ręka w rękę. Rosja nie zaprzestaje ataków na nasz kraj, a teraz musimy wzmocnić obronę powietrzną, aby chronić naszych obywateli, nasze społeczności i krytyczną infrastrukturę. Każda dostawa pocisków przeciwlotniczych ratuje życie i zwiększa szanse na dyplomację. Dlatego każde spotkanie musi przynieść konkretne rezultaty – nowe decyzje dotyczące obrony powietrznej, nowe pakiety pomocy i nowe zdolności ochrony przestrzeni powietrznej" – oświadczył za pośrednictwem platformy X Wołodymyr Zełenski.

twitter

"Podczas naszego spotkania z prezydentem Macronem omawialiśmy właśnie to – realne możliwości Ukrainy w walce z rosyjskim terroryzmem, naszą obronę i wsparcie, które może wzmocnić naszą pozycję w dyplomacji. Odbyliśmy również bardzo merytoryczną dyskusję na temat dyplomacji i naszych działań" – przekazał prezydent Ukrainy.

"Dzisiaj w Paryżu odbywa się najbardziej reprezentatywne spotkanie koalicji chętnych, w którym uczestniczą głowy państw, liderzy organizacji międzynarodowych, ministrowie i ambasadorzy. Przygotowujemy ważne kroki polityczne" – dodał.

"Jestem wdzięczny Emmanuelowi za jego przywództwo i gotowość do pomocy. Dziękuję za to spotkanie" – podkreślił Zełenski.

Czytaj też:

"Ukraina stoi na krawędzi kryzysu". Wyciekł list kanclerza Niemiec