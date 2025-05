Sypią się kary dla Polaków. Sprawdź, czy też będziesz musiał zapłacić

Opłata abonamentu RTV jest obowiązkowa, jeżeli posiadamy w domu telewizor lub odbiornik radiowy. Płatności dokonujemy na Poczcie Polskiej. Abonament RTV wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik i 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny. Jeśli ktoś ma w domu zarówno radio, jak i telewizor, opłaca jedynie stawkę telewizyjną. Gdy ktoś chce zaoszczędzić, może zapłacić za dłuższy okres. Wtedy roczny abonament na radioodbiornik wynosi 94 zł, a za odbiornik telewizyjny 294,90 zł. Jednak wielu Polaków wciąż unika opłaty. Stąd Poczta nasyła kontrole.

Jak informuje dziennik "Fakt", od 2024 roku Poczta Polska wystawiła 118 tys. wezwań do zapłaty zaległego abonamentu. Tylko 32 tys. Polaków spłaciło zadłużenie. Pozostali mogą zaś mieć poważne problemy. Dane o ich zaległościach zostały bowiem przekazane do fiskusa, który ma prawo ściągnąć zaległą kwotę z konta bankowego czy z wynagordzenia.

Warto przypomnieć, że kontrole przeprowadzają pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Mają oni obowiązek okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia. Na żądanie kontrolowanego muszą także pokazać dowód osobisty.

Kto nie musi płacić abonamentu

Ustawa zakłada, że są pewne grupy zwolnione z opłaty abonamentowej. To osoby, które ukończyły 60 lat, a zarazem mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 procent przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło w 2024 roku 8181,72 zł. Oznacza to, że od marca z opłat za abonament RTV są zwolnieni emeryci, których świadczenie nie przekracza 4090,86 zł brutto. Oznacza to, Przed zmianami limit wysokości emerytury uprawniającej do zwolnienia z opłat abonamentowych wynosił 3577,74 zł.

Z opłat abonamentowych są zwolnieni również: seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia; osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej; weterani, którzy są inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

